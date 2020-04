Covid Marie y otros nombres absurdos de niños en época de coronavirus

LEA TAMBIÉN

Covid, Corona, Lockdown (confinamiento) y Sanitiser (desinfectante), son algunos de los nombres que cada vez más padres dan a sus recién nacidos. Indiferentes a las consecuencias de su elección a largo plazo, aseguran que es una manera para recordar que superaron la crisis del nuevo coronavirus, que ya deja más de 3 millones de infectados y más de 219 000 muertos alrededor del mundo.

El pasado 13 de abril, en la ciudad de Bacolod, en el centro de Filipinas, una pareja decidió llamar a su pequeña Covid Marie. Esto con el fin de que su hija recordara siempre las excepcionales circunstancias de su nacimiento.



“Quería que su nombre nos recordara que el coronavirus no sólo nos trajo sufrimiento. A pesar de todo esto, nos llegó una bendición”, dijo su madre Colline Tabesa. Por su parte, el padre de la niña, John Tupas, afirmó a AFP que “es un nombre que nos recuerda que escapamos a la covid-19”.



Algo similar ocurrió en el suroriente de la India, donde dos madres tuvieron una idea similar y llamaron a sus hijos Corona Kumar y Corona Kumari. Fue el médico del hospital en donde nacieron los bebes quien las incentivó a tomar esta decisión.



“Les dije que ayudaría a sensibilizar (a la gente) sobre la enfermedad y a eliminar los prejuicios que la rodean”, confirmó el médico S.F. Basha a AFP. “Para mi sorpresa, aceptaron”, añadió.



El niño y la niña nacieron durante la cuarentena que comenzó en India, el pasado 24 de marzo, con el fin de detener la propagación del nuevo coronavirus en el gran país asiático.



“El parto ocurrió después de varias complicaciones, y por eso mi esposo y yo queríamos que el día fuese memorable y único”, explicó a la agencia local Press Trust of India, Preeti Verma, la madre de los niños, quien no pudo contar con la ayuda de sus familiares, ya que a causa del aislamiento no pudieron llegar a Raipur.



Por otro lado, una pareja de trabajadores migrantes del noreste de India, que quedó bloqueada a miles de kilómetros de sus hogares en el estado de Rajastán, eligió llamar a su hijo Lockdown (confinamiento, en inglés).



"Lo llamamos Lockdown para recordar todos los problemas que enfrentamos durante este período difícil", explicó el padre del recién nacido, según AFP.



La semana pasada otra pareja, en el estado de Uttar Pradesh, en India, eligió el nombre Sanitiser (desinfectante, en inglés) para su bebé recién nacido, como su forma de "contribuir" a la lucha contra la pandemia.



"Sanitiser es la mejor forma que tenemos que protegernos de contraer el coronavirus", explicó su padre, Omveer Singh, a la publicación local 'Deccan Herald'.

India, el país más poblado del mundo después de China, ya tiene a más de 31 000 infectados y 1 000 muertos a causa de la pandemia.