Premio Nobel Michel Mayor descarta que la humanidad pueda emigrar a un exoplaneta

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cazador de exoplanetas, Michel Mayor, galardonado el martes con el Premio Nobel de Física, advirtió este miércoles que no se debe contar con que un día la humanidad pueda migrar hacia un exoplaneta.

El investigador suizo respondió a las preguntas del margen de una conferencia cerca de Madrid.



¿Cuál investigación ha sido recompensada con este Nobel?



Respuesta: “ Hace 24 años, junto con uno de mis colegas (Didier Queloz, también distinguido), descubrimos el primer planeta que giraba alrededor de una estrella diferente (al Sol). Era una vieja pregunta debatida por los filósofos: ¿Existen otros mundos en el Universo? Desde entonces, se han descubiertos cerca de 4.000 (exoplanetas) o más. Buscamos los planetas que están más cerca (de nosotros), que podrían semejarse a la Tierra. Junto a mi colega iniciamos esta búsqueda de planetas, mostramos que era posible estudiarlos ” .



¿Hay vida en otra parte del Universo?



R: “ En la Vía Láctea, estamos seguros de que hay muchos planetas rocosos con una masa similar a la Tierra a una distancia tal (de su estrella) que la temperatura sería adecuada para que la química de la vida se desarrolle, pero no sabemos nada más. Nadie puede ofrecer una probabilidad de vida en otra parte. Algunos científicos dicen que si se reúnen todas las condiciones, la vida emergerá por sí sola, en una suerte de emergencia natural de las leyes del Universo. Pero otros dicen: 'No, no es verdad, es mucho más complicado'. No sabemos nada. La única manera de conocerlo es desarrollar técnicas que nos permitan detectar la vida a distancia. ¡A la próxima generación le tocará responder esta pregunta! ”



¿Podrá emigrar la humanidad hacia otro planeta?

“Si hablamos de planetas extrasolares, dejemos las cosas claras: No emigraremos a ellos. Estos planetas se encuentran muy, muy lejos. Incluso en el caso muy optimista de un planeta habitable no muy lejos, digamos a algunas decenas de años luz, que es como decir en el vecindario, el tiempo para llegar hasta allá es considerable. Serían cientos de millones de días con los medios actuales. Prestemos atención a nuestro planeta. es muy bello y todavía bastante habitable. (...) Hay que desestimar todas las declaraciones del tipo: 'Un día iremos a un planeta habitable si la vida ya no es posible en la Tierra'. Es completamente descabellado”