¿Fue real el secuestro de ‘No tengo miedo’? La verdad detrás de la nueva serie de Netflix

En el verano de 1986, mientras México vivía la fiebre de la Copa Mundial de Fútbol y millones seguían los pasos de Diego Maradona, un niño recorría los cafetales de Veracruz sin imaginar que estaba a punto de descubrir algo capaz de cambiar su vida para siempre.

Ese niño se llama Miguel y es el protagonista de ‘No tengo miedo’, la nueva apuesta mexicana de Netflix que llegó a la plataforma el 8 de julio de 2026.

El hallazgo que cambia toda la historia

Sin embargo, detrás de su ambientación nostálgica se escondía un thriller sobre la pérdida de la inocencia.

Miguel, de apenas 10 años, encuentra a otro niño encerrado en un agujero oculto entre la vegetación. Su nombre es Felipe. Está débil, asustado y nadie parece buscarlo.

Según Netflix y The Hollywood Reporter, la producción se aleja de los monstruos tradicionales para explorar un terror mucho más cercano: el de los secretos familiares y las decisiones desesperadas de los adultos.

La verdad detrás del secuestro de ‘No tengo miedo’

A medida que avanzan los episodios, Miguel descubre que los responsables del secuestro pertenecen a su propio entorno.

Sin embargo, la serie no está basada en un caso real. Como recoge Netflix, la historia adapta la novela italiana ‘Io non ho paura’, escrita por Niccolò Ammaniti en 2001 y llevada al cine como película ya en 2003.

Afiche de ‘Io non ho paura’, película italiana de 2003 basada en la misma novela que la serie ‘No tengo miedo’ de 2026 de Netflix.

Elenco de ‘Io non ho paura’, película italiana de 2003 basada en la misma novela que la serie ‘No tengo miedo’ de 2026 de Netflix.

Escena de ‘Io non ho paura’, película italiana de 2003 basada en la misma novela que la serie ‘No tengo miedo’ de 2026 de Netflix.

La serie de Netflix es dirigida por Ernesto Contreras, la producción fue rodada en Veracruz durante 2025 y traslada la historia original al México rural de los años 80.

Un final de ‘No tengo miedo’ que deja preguntas abiertas

Podría haber spóilers desde aquí. El desenlace muestra a Miguel intentando salvar a Felipe mientras ambos son perseguidos. Un disparo cambia el destino de todos.

La serie nunca confirma qué ocurre con Miguel. Pero, según el relato final del propio personaje, todo apunta a que sobrevivió y que Felipe logró regresar con su familia.

Con seis episodios y un reparto encabezado por Aldo Emiliano Navarro, Yago Andreu, Luis Alberti y Fátima Molina, ‘No tengo miedo’ demuestra que el verdadero terror puede esconderse en quienes deberían protegernos.

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