No más “Gangnam Style”: normas anti-covid en Corea del Sur exigen música de entrenamiento más suave

Reuters

Muchos asistentes al gimnasio confían en una buena canción para motivar el entrenamiento, pero en Corea del Sur sus opciones musicales acaban de reducirse significativamente con las nuevas normas contra el Covid-19.

A las restricciones habituales, como el distanciamiento físico y la limitación de los desplazamientos, Corea del Sur ha añadido el requisito de que los gimnasios no pongan música con más de 120 pulsaciones por minuto (ppm) durante los ejercicios en grupo, como el aeróbic y el spinning.

Las autoridades sanitarias afirman que la medida pretende evitar que se respire demasiado rápido o que se salpique de sudor a otras personas, al tiempo que se evita tener que cerrar por completo estos negocios, como ha ocurrido en olas anteriores.

La norma ha suscitado las burlas de algunos legisladores de la oposición, que la han calificado de “disparate”, y los propietarios de los gimnasios consideran que las reglas son poco eficaces o poco realistas de mantener.

Para Kang Hyun-ku, propietario de un gimnasio en el norte de Seúl, alinear canciones rápidas y funky de K-pop en su lista de reproducción era su rutina matutina.

“Poner temas alegres es para animar a nuestros miembros y el estado de ánimo general, pero mi mayor duda es si poner música clásica o canciones de BTS ha demostrado tener algún impacto en la propagación del virus“, dijo Kang a Reuters.

“Mucha gente utiliza sus propios auriculares y dispositivos portátiles hoy en día, ¿y cómo se controlan sus listas de reproducción?”.

El gobierno impuso a partir del lunes su mayor nivel de normas de distanciamiento en Seúl y las regiones vecinas, mientras el país lucha contra el peor brote de COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

Las normas también limitan la velocidad de las cintas de correr a un máximo de 6 km/h, prohíben el uso de duchas en los gimnasios y restringen los partidos de tenis de mesa a dos personas por mesa, entre otras medidas.

No te preocupes: la norma de los 120 ppm significa que puedes seguir escuchando “Eye of the Tiger” de Survivor o los últimos éxitos de la sensación del K-pop BTS, como “Dynamite” y “Butter”. Pero si tu canción favorita para entrenar es el “Gangnam Style” de PSY, el éxito surcoreano que se hizo viral en todo el mundo en 2012, no tienes suerte.