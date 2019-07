Un niño de 2 años resultó herido después de subir a la cinta de equipajes de un aeropuerto

LEA TAMBIÉN

Edith Vega retiraba las tarjetas de embargue de su vuelo en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta (Estados Unidos) el lunes 22 de julio del 2019 cuando su pequeño hijo Lorenzo desapareció.

El niño, de 2 años, sintió curiosidad por la cinta que llevaba los equipajes y, sin que nadie lo vea, logró subir.

Los videos de seguridad del aeropuerto, difundidos por la cadena de televisión estadounidense NBC, dejan ver que el pequeño se dirigió directamente a la cinta transportadora de equipajes. Solo le tomaron segundos a Lorenzo para poder, pues el lugar contaba con personal de seguridad. Cuando Edith se dio cuenta de que su pequeño ya no estaba, lo buscó y alcanzó a ver cómo se iba en la cinta de equipajes.



Asustada, la madre alertó al personal de la compañía áerea Spirit Airline y solicitó detener el circuito. Uno de los trabajadores abrió la cortina para buscar al menor al otro lado de la cinta, pero el menor ya no estaba. Lorenzo ya estaba en la siguiente máquina por la que el equipaje de los viajeros se transporta.



En las imágenes se ve el recorrido de Lorenzo. Entre las grandes maletas, el pequeño intentó para bajar, pero no lo logró. Sus intentos causaron que su mano derecha se fracture por los golpes.

Después de cinco minutos, el niño llegó al área de Administración de Seguridad en el Transporte del aeropuerto (TSA, por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se encarga de inspección el equipaje. Cuando lo vieron sentado, el personal se levantó rápidamente para ponerlo a salvo. Al ver la lesión en su mano, lo llevaron al hospital infantil Children´s Healthcare de Atlanta donde, según reporta NBC, está recuperándose.



En diálogo con la cadena televisiva WSN-TV, la madre relató que dejó a su hijo un momento en el suelo para poder imprimir el billete de embarque. "Cuando no lo vi, simplemente me quedé en blanco. Quise saltar e intentar de alcanzarlo pero no le permitieron", afirmó.



Spirit Airlines señaló, en un comunicado al que la NBC tuvo acceso el miércoles 24 de julio del 2019, que estaba al tanto de la situación y que se abrió una investigación por el accidente. "Sabemos que un niño desatendido pasó por una sección de nuestro mostrador de facturación de boletos que no tenía personal ni estaba abierto en ese momento", afirmó la compañía.

Asimismo, aseguró que trabajará en conjunto con la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) para establecer protocolos adecuados que fortalezcan las seguridad de los pasajeros más pequeños.