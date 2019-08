Un niño de ocho años ganó el premio Fotógrafo Revelación del concurso Rey Arupo

LEA TAMBIÉN

El 16 de agosto de 2019 se conoció al ganador del premio Fotógrafo Revelación dentro del concurso de Twitter que premiaba a las mejores imágenes de arupos, Rey Arupo. Rafael Lugo Naranjo, creador del concurso, anunció en su cuenta de Twitter que la categoría ya tenía un vencedor.

El ganador de esa categoría es Jerónimo Camacho Febres-Cordero, un niño de ocho años, que encontró la cámara de su madre y empezó a fotografiar árboles de arupo. El pequeño fue entrevistado en el programa ‘Andrés el Mono López’ de Radiovisión. Él cuenta que encontró la cámara de su madre “y me preguntaba qué habrá ahí. Hasta que la cogí y moneando aprendí a tomar fotos y me encantó la fotografía”.

El #ReyArupo2019, anuncia su 1er ganador.



Premio "Fotógrafo Revelación" al fantástico autor de una serie de obras q pueden ser admiradas en la cuenta de su mamita.

El Premio es 1 libro de gran formato "Aves y Conservación", por cortesía de @AyC_BirdLife

¡Un aplauso a Jerónimo! https://t.co/JZnkPCd50X — Rafael Lugo Naranjo (@Rafael_Lugo_N) August 16, 2019



El Fotógrafo revelación de Rey Arupo también contó que “mi mami no me dejaba usar la cámara hasta que se enteró que tomada lindas fotos y me dijo bueno ya te presto de vez en cuando”. Una vez que el niño se ganó la confianza de la madre con la utilización del equipo ella le contó que había un concurso en Twitter que premia a las mejores fotos de arupos.



“Yo le dije inscribámonos. Empezamos a tomar fotos de los árboles. Miramos cuál es la mejor. Tomé una foto en la que se ve una parte del arupo iluminado”, relató Jerónimo. También reveló que se enteró que resultó ganador mientras estaba en la playa, en el yacuzzi, y su madre le contó que habían ganado el premio.

Gente, no se puede ser más lindo que Jerónimo el niño que ganó como fotógrafo revelación de #ReyArupo2019 😍 🌳💓 @Rafael_Lugo_N @valenfcp pic.twitter.com/kCG59DFVnl — Frida (@fridayorke) August 20, 2019



Por su participación en el concurso, que premiaba las mejores imágenes de árboles que se caracterizan por tener flores rosadas, Jerónimo obtuvo un libro de gran formato con fotos de naturaleza y aves donado por

El creador del concurso, Rafael Lugo, mencionó que “estoy feliz de haberlo conocido- a Jerónimo-. Es un guagua inteligente que probablemente descubrió su vocación con el concurso”.



La madre del menor quien apoda a su hijo 'Pacaí' narró en su cuenta de Twitter cómo empezó el niño a captar instantáneas de los árboles: “Ma, nunca me había Fijado en los arupos. ¿Cómo así te fijas ahora? Porque quiero ganar ese concurso. Pero la foto tiene que ser del arupo entero, mi rey. Se luce más por partes, se ve mejor el contraste con el cielo y sin usar filtro, tú confía en mí”, se lee en la cuenta de Twitter de la orgullosa madre.