El niño de ‘Baby Shark’ reaparece 10 años después para lanzarse como cantante de K-pop

El rostro infantil más visto en la historia de internet está listo para hacerse escuchar con voz propia.

Park Geon-roung, el recordado niño que en 2016 conquistó YouTube con sus pasos de baile en el fenómeno global Baby Shark, ha reaparecido para dar un giro definitivo a su carrera y debutar en la industria del K-pop.

Bajo el nombre artístico de Baby Shark Boy, el joven que hoy tiene 17 años prepara el lanzamiento de su primer sencillo digital titulado WAVE, programado para estrenarse el próximo 20 de agosto de 2026.

De ‘Baby Shark’ al K-pop

Park Geon-roung apareció en un video infantil del canal Pinkfong a los 7 años.

Cuando apareció a los siete años en el videoclip oficial de Pinkfong junto a Elaine Kim Johnston, Park no cantó la famosa melodía.

Sin embargo, su expresividad y carisma bastaron para volverlo inolvidable en un video que terminaría superando el récord histórico de Despacito en 2020.

“Siempre he estado agradecido de que la gente todavía recuerde un video en el que aparecí cuando era niño. Hace diez años bailaba junto a Baby Shark.

Ahora quería compartir mi propia voz y una historia que yo mismo escribí”, señaló Park en un comunicado oficial difundido por The Pinkfong Company, a diferencia de su etapa infantil, este proyecto lo muestra como coautor de la letra.

Además, el tema en coreano no llega en solitario: contará con la colaboración de Joohoney, integrante y reconocido rapero de la popular boyband Monsta X.

Una pasión que no es casualidad

Niño de ‘Baby Shark’ sorprende al reaparecer 10 años después y anunciar su carrera como cantante de K-pop.

De acuerdo con AP Noticias, el salto al pop coreano no es una improvisación para el joven artista, en sus redes sociales.

Park ha mostrado durante tiempo su afinidad por el género compartiendo coreografías de agrupaciones como Seventeen, Exo, Stray Kids, Nct y Riize, además de sumarse a retos virales internacionales.

Tras haber vuelto a conectar con la audiencia en 2025 para el décimo aniversario de la canción infantil, Park Geon-roung regresa esta vez dispuesto a construir su propio nombre fuera de la sombra del famoso tiburón animado.