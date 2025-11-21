Ni imaginas lo que hacía Nodal mientras Belinda y Cazzu se reunían en México

El encuentro entre Belinda y Cazzu sorprendió a todos en redes.

Lo que pocos esperaban era que, al mismo tiempo, Nodal estuviera en un escenario lejos de ellas.

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Un momento que nadie vio venir

Belinda y Cazzu coincidieron la noche del 20 de noviembre en un evento.

Las dos artistas fueron premiadas y compartieron la misma mesa en la ceremonia.

Las cantantes no solo posaron juntas. También conversaron y rieron en un gesto que llamó la atención del público.

Mientras eso pasaba en Ciudad de México, Christian Nodal estaba a miles de kilómetros.

El cantante se encontraba en Tucson, Arizona, acompañando a Ángela Aguilar.

Historia de Instagram de Nodal.

Lo que mostró Nodal en sus redes

Nodal compartió en Instagram que estaba en el concierto de Ángela. Publicó una historia donde se veía a la artista en el escenario.

También subió una selfie con una gorra que decía “Amoooooooor”.

Historia de Instagram de Nodal.

La frase recordó el comentario viral que Ángela le hizo en su boda.

Personas del público grabaron algo más. Se vio a Nodal en el backstage cantando su parte del tema ‘Dime cómo quieres’, cuenta Univisión.

La historia que conecta a los tres

Belinda y Nodal mantuvieron una relación de casi dos años.

Rompieron en febrero de 2022 en medio de mensajes polémicos.

Meses después, él inició un vínculo con Cazzu. La pareja dio la bienvenida a su hija Inti en 2023.

Sin embargo, la relación terminó ocho meses después del nacimiento.

La separación se volvió aún más mediática cuando él apareció junto a Ángela Aguilar.

Horas más tarde, ambos confirmaron que eran pareja.

Desde entonces, han mostrado su relación en público.

Un encuentro que cambió la narrativa

La reunión entre Belinda y Cazzu se viralizó de inmediato.

El público celebró su gesto de respeto y madurez.

Ellas dejaron atrás comparaciones que dominaron las redes en el pasado.

Mientras tanto, Nodal vivía su propia noche lejos de esa conversación.