Netflix estrena el k-drama ‘Acaramelados’: romance, amnesia y un oscuro secreto

Una fiscal pierde la memoria y un desconocido dice ser su novio: así es 'Acaramelados'

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La producción surcoreana combina el encanto de un amor inesperado con una trama de suspenso criminal y secretos por resolver.

Netflix presenta ‘Acaramelados’, la nueva apuesta surcoreana de la plataforma que mezcla comedia romántica, misterio y suspenso.

Protagonizada por Jung Hae-in y Ha Young, la ficción consta de 12 episodios producidos por Studio S que prometen una historia conmovedora impulsada por la química de su pareja principal.

Una historia de amor y amnesia

De acuerdo con Netflix, la trama sigue a Go Eun-sae, una ambiciosa fiscal anticorrupción de Seúl que sufre un violento ataque tras convertirse en el objetivo del jefe criminal Baek Sang-gil.

Aunque logra sobrevivir a la agresión, el impacto le provoca una severa amnesia que le borra el pasado.

Desorientada y en un hospital, Eun-sae despierta frente a Jang Tae-ha, un exboxeador reconvertido en entrenador de pueblo que afirma ser su novio.

Sin recuerdos ni forma de demostrar su verdadera identidad, la fiscal termina bajo la protección de Tae-ha y se traslada a un tranquilo poblado dedicado a la fabricación de caramelos.

Pese a que el lugar la mantiene a salvo de sus enemigos, ella se niega a aceptar esa rutina y busca desesperadamente recuperar sus recuerdos, mientras se ve envuelta en un romance tan inesperado como peligroso.

'Acaramelados' la nueva serie romántica de Netflix.
‘Acaramelados’ la nueva serie romántica de Netflix.

Elenco y personajes principales

La producción reúne a un destacado reparto de la televisión surcoreana encabezado por:

  • Jung Hae-in como Jang Tae-ha
  • Ha Young como Go Eun-sae
  • Heo Sung-tae como el antagonista Baek Sang-gil
  • Lee Jae-won como An Ki-jun
  • Seo Jung-yeon como Do Jeong-hwa
  • Jeon Bae-soo como Hong Do Yeop
  • Kim Young-ok como Go Yeon-hong
  • Jang Hye-jin como Paeng Hee-ja

Con esta combinación de tensión criminal, secretos del pasado y los dilemas de una convivencia forzada, la historia llegará de forma exclusiva a la plataforma el 7 de agosto de 2026 para buscar un lugar entre lo más visto del catálogo global.

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