Netflix estrena el k-drama ‘Acaramelados’: romance, amnesia y un oscuro secreto

La producción surcoreana combina el encanto de un amor inesperado con una trama de suspenso criminal y secretos por resolver.

Netflix presenta ‘Acaramelados’, la nueva apuesta surcoreana de la plataforma que mezcla comedia romántica, misterio y suspenso.

Protagonizada por Jung Hae-in y Ha Young, la ficción consta de 12 episodios producidos por Studio S que prometen una historia conmovedora impulsada por la química de su pareja principal.

Una historia de amor y amnesia

De acuerdo con Netflix, la trama sigue a Go Eun-sae, una ambiciosa fiscal anticorrupción de Seúl que sufre un violento ataque tras convertirse en el objetivo del jefe criminal Baek Sang-gil.

Aunque logra sobrevivir a la agresión, el impacto le provoca una severa amnesia que le borra el pasado.

Desorientada y en un hospital, Eun-sae despierta frente a Jang Tae-ha, un exboxeador reconvertido en entrenador de pueblo que afirma ser su novio.

Sin recuerdos ni forma de demostrar su verdadera identidad, la fiscal termina bajo la protección de Tae-ha y se traslada a un tranquilo poblado dedicado a la fabricación de caramelos.

Pese a que el lugar la mantiene a salvo de sus enemigos, ella se niega a aceptar esa rutina y busca desesperadamente recuperar sus recuerdos, mientras se ve envuelta en un romance tan inesperado como peligroso.

‘Acaramelados’ la nueva serie romántica de Netflix.

Elenco y personajes principales

La producción reúne a un destacado reparto de la televisión surcoreana encabezado por:

Jung Hae-in como Jang Tae-ha

como Ha Young como Go Eun-sae

como Heo Sung-tae como el antagonista Baek Sang-gil

como el Lee Jae-won como An Ki-jun

como Seo Jung-yeon como Do Jeong-hwa

como Jeon Bae-soo como Hong Do Yeop

como Kim Young-ok como Go Yeon-hong

como Jang Hye-jin como Paeng Hee-ja

Con esta combinación de tensión criminal, secretos del pasado y los dilemas de una convivencia forzada, la historia llegará de forma exclusiva a la plataforma el 7 de agosto de 2026 para buscar un lugar entre lo más visto del catálogo global.

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