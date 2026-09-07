El giro que tomó la vida de Natalie Portman: París, un nuevo amor y un bebé

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Natalie Portman, de 45 años, dio la bienvenida a su tercer hijo en París.

El nuevo bebé es el primero junto a su actual pareja, el productor musical francés Tanguy Destable.

La llegada del recién nacido se confirmó luego de que la pareja fuera captada caminando por las calles de la capital francesa junto al bebé.

Natalie Portman reflexionó sobre la maternidad a los 45 años

Durante una entrevista con la revista Harper’s Bazaar, publicada en abril de 2026, la actriz reveló su embarazo y reflexionó sobre la madurez en esta etapa.

En dicha conversación, la ganadora del Óscar declaró:

“Hay una calma y un conocerme a mí misma: con quién quiero pasar tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor, eso hace que la experiencia sea tan hermosa cada día”.

La actriz calificó el proceso como una vivencia atravesada por la serenidad y la gratitud.

Así mismo, reconoció las dificultades que enfrentan muchas personas para quedar embarazadas y se mostró afortunada de vivir este proceso, asegurando que atesoró cada instante al saber que probablemente sería su última gestación.

La actriz y su actual pareja, Tanguy Destable, dieron la bienvenida a su bebé en agosto en París.

¿Quién es la pareja de Natalie Portman?

Tanguy Destable, de 46 años y conocido artísticamente como Tepr, es un reconocido productor de música electrónica originario de Morlaix, Francia.

De acuerdo con People, el músico cuenta con una trayectoria que incluye colaboraciones con artistas como Yelle, Woodkid y Lady Gaga. Su relación con Portman se hiso pública a principios de marzo de 2025.

La pareja, que fue vista públicamente por primera vez paseando por París, consolidó su relación tras la separación oficial de la actriz del coreógrafo Benjamin Millepied, con quien comparte a sus dos hijos mayores, Aleph y Amalia.

Más información de espectáculo