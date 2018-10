La NASA descubre un espectacular iceberg rectangular en la Antártida

LEA TAMBIÉN

La Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) ha publicado varias fotografías realizadas en una misión en la Antártida de un iceberg con una inusual y llamativa forma rectangular, que se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales.

El descubrimiento se produjo durante uno de los vuelos realizados por la denominada Operación IceBridge el pasado 16 de octubre, considerada por la NASA como el mayor estudio aéreo que realiza sobre el hielo polar, asegura este organismo en su página web este miércoles 24 de octubre del 2018.



El citado estudio ha sido diseñado para evaluar los cambios en la altura del hielo de varios glaciares que desembocan en el Larsen A, B y C y, durante su realización, uno de los científicos de la NASA, Jeremy Harbeck, vio un iceberg tabular de ángulo muy afilado que flotaba entre el hielo marino justo al lado de la plataforma de hielo Larsen C, cita esta institución.



"Creí que era interesante. A menudo veo icebergs con bordes relativamente rectos, pero realmente no había visto nunca antes uno con dos esquinas en ángulos tan rectos como este", asegura Harbeck.



Según la NASA, el iceberg rectangular parecía haber surgido del glaciar Larsen C, del que en julio de 2017 emergió un gigantesco bloque de hielo del tamaño del estado estadounidense de Delaware (casi 6 500 kilómetros cuadrados) que fue bautizado como 'A68'.



En sus fotografías, Harbeck capturó tanto el borde del ahora famoso iceberg como un bloque de hielo un poco menos rectangular y, en la distancia, también figura el "A68".



"En realidad, estaba más interesado en capturar el iceberg A68 que estábamos a punto de sobrevolar, pero pensé que este iceberg rectangular era visualmente interesante y bastante fotogénico, por lo que, al menos, tomé un par de fotos", dijo Harbeck.



El vuelo de la NASA partió de Punta Arenas, en Chile, y la misión, de cinco semanas de duración, comenzó el 10 de octubre y está programada que concluya el 18 de noviembre.