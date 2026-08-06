‘Nadie nos va a extrañar’ llega a Prime Video con el ecuatoriano Eduardo Maruri en su elenco

El actor guayaquileño forma parte del reparto principal en la nueva temporada de la producción ambientada en el México de los noventa.

El actor ecuatoriano Eduardo Maruri da un paso clave en su carrera internacional con su participación en la serie ‘Nadie nos va a extrañar’, disponible en la plataforma Prime Video.

En esta producción, el guayaquileño de 30 años da vida a Diego, uno de los personajes protagónicos dentro de la trama.

Trama, fecha de estreno y producción de ‘Nadie nos va a extrañar’

‘Nadie nos va a extrañar’: La serie que te llevará directo a tus años de estudiante.

De acuerdo con Univisión, la segunda temporada de la producción, dirigida por Samuel Kishi Leopo y producida por The Immigrant, contará con ocho episodios y llegará al catálogo de la plataforma el viernes 7 de agosto de 2026.

Tras el recibimiento de su primera entrega estrenada en agosto de 2024, la historia retoma el camino de los protagonistas en su último año de preparatoria, quienes deben enfrentar la llegada de un grupo rival que amenaza su negocio escolar mientras toman decisiones sobre su futuro.

El salto internacional de Eduardo Maruri

Reconocido en Ecuador por su papel como Jaime Iván Kaviedes en la producción biográfica ‘Sí se puede’, Maruri se integra a esta historia ambientada en México previo a la crisis económica de 1994.

Su personaje forma parte del grupo de jóvenes que enfrenta los retos de la adolescencia y el paso hacia la adultez.

Con este estreno, el talento ecuatoriano vuelve a ganar visibilidad dentro del catálogo de las principales plataformas de streaming a nivel regional.