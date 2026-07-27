¡Xuxa está de regreso! Ofreció su primer show y así luce a sus 63 años

La cantante y animadora brasileña Xuxa regresó a los escenarios este sábado 25 de julio de 2026 en el estadio Allianz Parque de San Pablo, Brasil, donde inició su gira internacional El último vuelo de la nave ante cerca de 50 mil espectadores.

El espectáculo marcó el reencuentro de la artista de 63 años con el público de América Latina.

🛸 ¿Cómo fue el inicio del show de Xuxa en San Pablo?

El concierto comenzó cuando una nave rosa descendió desde lo alto del estadio sobre los asistentes.

Xuxa bajó del vehículo vestida con un traje blanco con capa, capucha y anteojos negros, para luego interpretar temas emblemáticos como Doce Mel y Xuxalelê.

La apertura generó un ambiente de nostalgia entre sus seguidores, según reportó Rosario 3.

Para recordar el impacto cultural de aquella época dorada de la televisión, puedes explorar cómo programas como Nubeluz y Xuxa marcaron la infancia de toda una generación.

🎤 El repertorio y los vestuarios en el escenario

La artista desplegó su talento con diversos cambios de vestuario, entre ellos un traje dorado con botas altas y un diseño de flecos multicolor.

La presentación duró cerca de dos horas e incluyó más de 30 canciones divididas en seis bloques temáticos.

Temas como Abecedário da Xuxa, Dança da Xuxa e Ilariê pusieron a bailar al público, de acuerdo con información de El Trece TV.

Si deseas conocer más sobre la trayectoria y las facetas artísticas de la celebridad, te sugerimos leer sobre la icónica sesión fotográfica de la Reina de los bajitos para la revista WOW.

La artista de 63 años lució un audaz traje dorado con una pieza tipo bikini en la parte baja que generó comentarios entre los asistentes y en redes sociales.

El diseño resaltó la figura de la cantante durante su presentación en el estadio de San Pablo, según detalló la periodista Luisa María Godínez, de Emisoras Unidas.

👯 Presencia de las Paquitas y mensajes sociales

Durante el show aparecieron las recordadas Paquitas en el escenario.

Además, la artista invitó a cuatro fanáticos a sumarse a la presentación.

El espectáculo incorporó discursos contra el racismo, la homofobia y el sexismo, según detalló Perú 21.

Este compromiso social se complementa con otras acciones de la artista, por lo que te invitamos a revisar losemotivos mensajes que compartió con sus seguidores durante el Mes del Orgullo.

🌍 Posible llegada de la gira a Sudamérica

La gira continuará con presentaciones programadas en la región.

Aunque no existen fechas confirmadas para otros países de Sudamérica, existen versiones que señalan una posible agenda ampliada.

El show de Xuxa; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién es Xuxa y por qué es tan famosa en América Latina? Maria da Graça Xuxa Meneghel es una destacada conductora, actriz y cantante brasileña conocida mundialmente como ‘La Reina de los Bajitos’. Alcanzó fama internacional durante las décadas de 1980 y 1990 liderando exitosos programas infantiles de televisión, vendiendo millones de discos y consolidándose como un fenómeno cultural masivo en toda la región. ❓ ¿Cuál es la edad actual de Xuxa y cuál es su nombre real? Xuxa tiene 63 años y su nombre completo oficial es Maria da Graça Xuxa Meneghel. Nació el 27 de marzo de 1963 en Santa Rosa, Río Grande del Sur, Brasil, e incorporó legalmente su apodo ‘Xuxa’ a su nombre de nacimiento tras convertirse en una figura pública global. ❓ ¿Dónde se pueden ver el documental y la serie biográfica sobre Xuxa? El documental ‘Xuxa’ y las producciones sobre su trayectoria están disponibles en la plataforma de streaming Globoplay. Estas producciones audiovisuales exploran su carrera mediática, su éxito comercial internacional y diversos aspectos controversiales de su vida personal y profesional durante el auge de su popularidad. ❓ ¿Xuxa sigue activa en la televisión y los escenarios actualmente? Sí. Aunque se retiró del formato diario infantil, Xuxa continúa realizando apariciones en televisión, proyectos para plataformas de streaming, campañas filantrópicas y eventos nostálgicos. Mantiene una presencia constante en la industria del entretenimiento participando en formatos orientados a audiencias adultas y familiares.

Te recomendamos: