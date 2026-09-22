Taylor Swift confirma el lanzamiento de Patient Zero tras semanas de pistas

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Taylor Swift anunció el 22 de septiembre de 2026 el lanzamiento de Patient Zero, su nuevo sencillo musical.

La canción estará disponible en plataformas digitales desde el 25 de septiembre de 2026.

La noticia emociona a millones de seguidores que esperaban novedades tras varias pistas en sus redes sociales.

Si te apasiona el impacto de la música pop en la industria, te recomendamos leer también: Madonna supera a Taylor Swift y vuelve a demostrar por qué sigue siendo la reina del pop.

🗓️ ¿Cuándo se estrena Patient Zero de Taylor Swift?

La artista estadounidense confirmó que Patient Zero llegará este viernes 25 de septiembre.

Según reportó CNN, la cantante expresó en sus plataformas digitales que estaba impaciente por compartir esta nueva producción con todo su público.

El anuncio se produjo tras finalizar una misteriosa cuenta regresiva en su sitio web.

Mundiario detalló que la estrategia incluyó reemplazar letras “O” por ceros en redes sociales y biografías digitales.

💿 Formatos y preventa del nuevo sencillo

El lanzamiento incluye tres ediciones físicas coleccionables en CD: la versión original, una versión acústica y otra interpretada al piano.

De acuerdo con El País, estas ediciones especiales se habilitaron en preventa por un tiempo limitado de 24 horas.

🎵 Contexto musical de Taylor Swift

Este tema es el primer trabajo de la intérprete desde el estreno de I Knew It, I Knew You en junio de 2026, canción para la película ‘Toy Story 5’.

Asimismo, sucede a su álbum ‘The Life of a Showgirl’, publicado en octubre de 2025.

Hasta el momento no se ha confirmado si el sencillo formará parte de un nuevo disco o si funcionará de manera independiente.

Pero hay otra parte de esta historia reciente que también resulta muy interesante en la vida de la artista; si quieres profundizar en su ámbito personal, descubre cómo Taylor Swift y Travis Kelce reaparecen juntos tras su boda.

Taylor Swift; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Por qué Taylor Swift no fue a los Premios Emmy 2026? Taylor Swift no asistió presencialmente a los Emmy 2026 porque acudió al partido de los Kansas City Chiefs para apoyar a Travis Kelce. Aunque su especial de The Eras Tour recibió cinco nominaciones, Swift apareció únicamente en una parodia pregrabada de ‘Law & Order: SVU’. ❓ ¿Cuántas nominaciones recibió Taylor Swift en los MTV VMAs 2026? Taylor Swift acumuló 11 nominaciones en los MTV VMAs 2026, después de que se añadieran categorías sociales a la lista inicial. Entre sus candidaturas figura ‘The Life of a Showgirl’ como Mejor Álbum y I Knew It, I Knew You como Canción del Verano.

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