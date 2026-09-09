Las Spice Girls alborotan redes con misterioso anuncio

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Las Spice Girls publicaron este miércoles 9 de septiembre de 2026 un misterioso video en sus redes sociales oficiales que desató diversas teorías entre sus seguidores sobre un posible reencuentro, nueva música o el lanzamiento de una edición especial por el 30 aniversario de su debut musical.

🎬 Las imágenes que evocan el éxito de Wannabe de las Spice Girls

El audiovisual muestra las icónicas escaleras del hotel St. Pancras Renaissance de Londres, lugar donde se grabó el video original de Wannabe.

Mientras suena dicho tema, el clip enfoca una copia del periódico The Stage con el anuncio de 1994 que reunió a las integrantes.

Según reportó Life and Style, las imágenes invitan a los fanáticos a permanecer atentos a un anuncio programado para este 10 de septiembre a las 14:00 horas, en horario del Reino Unido.

Si te interesa explorar cómo los proyectos del quinteto han servido de apoyo personal en momentos mediáticos complicados, te recomendamos leer cómo Victoria Beckham halló refugio en sus compañeras tras las controversias de su entorno familiar.

❓ ¿Qué anunciará el grupo femenino el 10 de septiembre?

Las especulaciones van desde una gira internacional hasta la selección de un nuevo elenco.

No obstante, una mención sobre el uso de reproductores de vinilos o CD sugiere que podría tratarse de una reedición conmemorativa de su álbum debut, de acuerdo con información difundida por Sopitas.

Para profundizar en el impacto del repertorio de la banda y sus planes previos en los escenarios, puedes consultar nuestro análisis sobre sus canciones emblemáticas y las proyecciones de sus espectáculos globales.

El grupo conformado por Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham no se presenta junto en un escenario desde la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

🌟 La expectativa por el aniversario del álbum debut

La revelación definitiva de este proyecto permitirá conocer el futuro de la agrupación a tres décadas de consolidarse como un referente del pop global.

Spice Girls; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Las Spice Girls harán gira de reunión en 2026? No, de momento. Melanie C y Mel B confirmaron en marzo de 2026 que no hay gira de reunión para el 30.º aniversario, tras no lograr acuerdos logísticos y de agenda entre las cinco integrantes. ❓ ¿Por qué se canceló la gira del 30.º aniversario? Por desacuerdos de última hora en fechas, producción y participación de todas las miembros; los planes se “desecharon” al no cerrarse a tiempo, aunque siguen en contacto para futuros proyectos.

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