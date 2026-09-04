¿Por qué Maluma muestra una foto de Beyoncé en su Instagram y qué tiene que ver con Celia Cruz?

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

El cantante colombiano Maluma compartió en sus redes una colaboración bilingüe con la estadounidense Beyoncé en la canción Cuerpo (Tumbao), estrenada el 3 de septiembre de 2026.

La producción forma parte de la edición especial ‘B’Day (20th Anniversary Deluxe Edition)’, lanzada para conmemorar los 45 años de la artista norteamericana y las dos décadas de su segundo disco de estudio, según reportó CNN.

🎵 ¿De qué trata la nueva colaboración entre Maluma y Beyoncé?

El tema combina ritmos latinos y urbanos con un sample del clásico La negra tiene tumbao de Celia Cruz. Billboard informó que la canción fue producida por Beyoncé, Edgar Barrera y CASTA, con coproducción de Ali ‘Ali Ali’ Álvarez, buscando resaltar la fuerza y confianza en la pista de baile.

🔥 Impacto de la unión entre Maluma y la artista estadounidense

Minuto 60 destacó que este trabajo marca la primera colaboración conjunta entre ambas figuras musicales.

La noticia fue confirmada por el propio artista antioqueño a través de sus redes sociales, donde mostró la pantalla de su teléfono con la pista reproduciéndose tras la salida oficial del material.

Para conocer más sobre la faceta personal del artista urbano y sus recientes anuncios familiares, te recomendamos leer sobre el anuncio de Maluma sobre su segundo hijo.

📀 Detalles del lanzamiento de ‘B’Day Deluxe Edition’

La nueva edición del álbum reúne 31 canciones remasterizadas, incluyendo grabaciones inéditas y temas en español.

La producción fue publicada por Columbia Records, Music World Entertainment y Sony Music Urban, sumando intervenciones de otros referentes latinos como la fallecida Selena Quintanilla.

Este crecimiento profesional en la industria musical se complementa con sus proyectos personales; si quieres profundizar en otros aspectos de su carrera, puedes revisar nuestro análisis sobre el pódcast de Maluma enfocado en la salud mental de los hombres.

El proyecto musical ya se encuentra disponible en plataformas digitales, mientras la industria sigue atenta a los próximos movimientos de la música latina internacional.

Maluma; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuándo lanzó Maluma su álbum ‘Loco x Volver’? El 15 de mayo de 2026. Es su séptimo álbum de estudio, con 14 canciones y colaboraciones que destacan su regreso a raíces colombianas tras tres años sin disco nuevo. ❓ ¿Qué canciones y artistas participan en ‘Loco x Volver’? Incluye 14 temas con invitados como Ryan Castro, Kany García, Arcángel, NTG, Yeison Jiménez, Beéle, El Bogueto, Grupo Frontera, Justin Quiles, Lenny Tavárez y Luny Tunes.

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