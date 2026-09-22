Lionel Richie es hospitalizado nuevamente por problemas cardíacos y frena su gira

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El cantante estadounidense Lionel Richie fue hospitalizado el 22 de septiembre de 2026 debido a una fibrilación auricular, trastorno cardíaco que obligó a suspender tres conciertos de su gira para someterse a una intervención médica y priorizar su recuperación.

🏥 ¿Qué le pasó al cantante Lionel Richie?

Lionel Richie ingresó al hospital por un ritmo cardíaco irregular. Según reportes de El Financiero, el artista atravesó una ablación para corregir las señales eléctricas de su corazón de forma exitosa.

Su equipo confirmó que el procedimiento se desarrolló según lo planificado.

Pero la preocupación por su condición médica viene desde hace semanas; si te interesa conocer los detalles de su complicado paso previo por la UCI en Estados Unidos, puedes revisar la cobertura.

📋 Antecedentes médicos del artista

Esta atención representa el tercer ingreso médico de Lionel Richie en tres meses. En junio de 2026 presentó mareos en Minnesota y a finales de agosto ingresó por observación en Misuri tras sentir dificultades físicas durante un show, según detalló Hola!

Hay otra parte de esta historia que también resulta clave para entender su historial reciente: lee también la cronología de cuando el intérprete sufrió su crisis de salud previa durante una presentación en Missouri.

🎤 Fechas suspendidas y fecha de retorno

Debido al tratamiento, la revista Gente informó la cancelación de los espectáculos agendados en San Francisco, Chicago y Columbus.

El intérprete de 77 años planifica retomar su agenda de presentaciones en Las Vegas a partir del 14 de octubre de 2026.

🔮 ¿Qué sigue para la gira de Lionel Richie?

La evolución médica del músico determinará su reaparición en los escenarios, mientras permanece bajo estricta supervisión médica.

Salud de Lionel Richie; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Lionel Richie sigue vivo en 2026? Sí, Lionel Richie sigue vivo y activo en 2026. El cantante de 77 años fue hospitalizado tras un concierto en St. Louis a finales de agosto, pero su equipo confirmó que ya está en casa en Los Ángeles y se recupera favorablemente. ❓ ¿Cuál es el mayor éxito de Lionel Richie? Hello (1983) es su canción más icónica y la más escuchada en plataformas como Spotify, con más de 1 500 millones de reproducciones. Aunque tuvo éxitos anteriores con The Commodores, Hello consolidó su estatus como superestrella solista.

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