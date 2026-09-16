Nominados al Latin Grammy 2026. Lista completa y artistas favoritos

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El compositor y productor mexicano Edgar Barrera encabeza la lista de nominados a los premios Latin Grammy 2026 con 10 candidaturas.

La Academia Latina de la Grabación anunció los seleccionados este 16 de septiembre de 2026.

Según reportó CNN, la ceremonia 27 de la gala musical se realizará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

🎶 ¿Quiénes son los artistas con más nominaciones en los Latin Grammy 2026?

Edgar Barrera compite en las categorías de álbum del año, canción del año y grabación del año por sus trabajos con Karol G y Carín León.

Detrás de Barrera se ubican Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo Ca7riel y Paco Amoroso, quienes registran siete nominaciones cada uno.

De acuerdo con información publicada por Billboard, las cantantes Silvana Estrada y Mon Laferte acumulan seis candidaturas individualmente.

Para recordar lo que ocurrió en la gala anterior y cómo dominaron la lista de premiados artistas como Bad Bunny, revisa quiénes fueron los máximos triunfadores de la edición 2025.

🏆 ¿Cuáles son los nominados a álbum del año en los Latin Grammy 2026?

La categoría de álbum del año reúne a 10 producciones discográficas de diversos géneros musicales.

Los discos postulados pertenecen a Karol G, Rosalía, Anitta, Carín León, Jorge Drexler, Mon Laferte, Silvana Estrada, Milo J, Rawayana y la dupla Ca7riel y Paco Amoroso.

El artista argentino Milo J destaca entre los aspirantes principales al sumar cinco nominaciones con solo 19 años de edad.

🌟 Reconocimientos especiales y fecha de la gala

La Academia Latina de la Grabación otorgará el Premio a la Excelencia Musical a artistas como Lila Downs, Francisco Céspedes, Daniela Mercury, Alaska y Chichí Peralta.

La transmisión oficial de la ceremonia en Estados Unidos estará a cargo de la red TelevisaUnivision.

Pero hay otra historia de éxito nacional vinculada a este galardón que vale la pena recordar: así fue la participación del fotógrafo ecuatoriano Santiago Borja en los Latin Grammy.

Lista completa de nominados a los premios Latin Grammy 2026:

Álbum del Año

‘Equilibrivm’, por Anitta

‘Free Spirits’, por Ca7riel y Paco Amoroso

‘Taracá’, por Jorge Drexler

‘Vendrán suaves lluvias’, por Silvina Estrada

‘Tropicoqueta’, por Karol G

‘Femme Fatale’, por Mon Laferte

‘Muda’, por Carín León

‘La vida era más corta’, por Milo J

‘¿Dónde es el After?’, por Rawayana

‘Lux (Complete Works)’, por Rosalía

Canción del Año

‘Coleccionando heridas’, por Karol G y Marco Antonio Solís

‘¿Cómo se ama?’, por Jorge Drexler

‘Dime’, por Silvana Estrada

‘Femme Fatale’, por Mon Laferte

‘Hasta Jesús tuvo un mal día’, por Ca7triel y Paco Amoroso con Sting

‘Humano’, por Juanes y Vivir Quintana

‘La perla’, por Rosalía con Yahritza y su Esencia

‘Mi gran amor’, por Santana con Becky G

‘Nilo’, por Zanna

‘Solifican12’, por Milo J

Grabación del año

‘Ha ha’, por Ca7riel y Paco Amoroso

‘¿Como se ama?’, por Jorge Drexler

‘Dime’, por Silvana Estrada

‘O Amor nos encontrou’, por Loulu Gilberto

‘Colecionando heridas’, por Karol G y Marco Antonio Solís

‘Femme Fatale’, por Mon Laferte

‘Desde que te tengo’, por Carín León

‘Niño’, por Milo J

‘La perla’, por Rosalía con Yahritza y su Esencia

‘Alma’, por Elena Rose

Mejor Nuevo Artista

Delilah

Fabian

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

Maye

Sofía Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

Aria Vega

Zeca Veloso

Mejor álbum pop contemporáneo

‘KM0’, por Pablo Alborán

‘Instrucciones para ser feliz’, por Monsieur Periné

‘Enamorada’, por Nic

‘Todo puede convertise en canción’, por Debi Nova

‘¿Y ahora qué +?’, por Alejandro Sanz

Mejor álbum pop tradicional

‘Amorío’, Esteman y Daniela Spalla

‘Puerta abierta’, por Kany García

‘Yo canto 2’ por Laura Pausini

‘TQ+’, por Reik

‘Querida yo’, por Yami Safdie

Mejor canción pop

‘A la niña que fui’, por Kany García

‘Amarillo’, por Joaquina

‘Favorito’, por Nic y Raquel Sofía

‘La perla’, por Rosalía con Yahritza y su Esencia

‘Melancolía’, por Mon Laferte

Mejor álbum de música urbana

‘Más cara’, por Bad Gyal

‘Omerta’, por J Balvin y Ryan Castro

‘Borondo (5020 Rcrds Sessions’, por Beéle

‘Tropicoqueta’, por Karol G

‘Do Not Disturb: Late Checkout’, por Young Miko

Mejor canción urbana

‘Buenos términos’, por Raw Alejandro

‘Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66’, por Bizarrap y Daddy Yankee

‘Por si mañana no estoy’, por Omar Courtz

‘Reliquia Do 2T’, por DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7

‘Yo y tú’, por Beéle, Ovy On The Drums y Quevedo

Mejor canción de rap/hip hop

‘Antisistema’, por J Noa y Trooko

‘El pana Deiby’, por Akapellah

‘Gohan y Goku’, por Arcángel

‘Mono’, por Kase.O, OkeiFLou y Tokischa

‘Poder’, por Feid y Lil Supa

Mejor interpretación de reguetón

‘Contrabando’, por Rauw Alejandro, Wisin y Ñengo Flow

‘Choque’, por Bad Gyal y Chencho Corleone

‘Verano rosa’, Karol G y Feid

‘Una aventura’, por Ozuna

‘Uñas afiladas’, Sofía Reyes y Luísa Sonza

Mejor interpretación urbana

‘Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66’ por Bizarrap y Daddy Yankee

‘La villa’, Ryan Castro, Kapo y Gangsta

‘Se lo juro mor’, por Feid

‘Dile Luna’, por Karol G y Eddy Lover

‘Gil’, por Milo J y Trueno

Mejor álbum de música norteña

‘El mundo es del que se anima’, por Calibre 50

‘Gravedad’, por Duelo

‘Mis compas Vol. 2’, por Joss Favela

‘Lo que me falta por llorar’, por Grupo Frontera

’50/50′, por Sofi Saar

Mejor canción regional mexicana

‘Ese hombre es malo’, por Karol G

‘Estamos todos’, por Intocable

‘No capea’, por Xavi y Grupo Frontera

‘Ojitos bellos’, por Grupo Frontera

‘Osadía’, por Edén Muñoz

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

‘De parte mía’, por Kakalo

‘Dinastía (Deluxe)’, por Peso Pluma y Tito Double P

‘Contra todo’, por Rivs

‘Dosis’, por Xavi

‘Metamorfosis’, por Yahritza y su Esencia

Mejor álbum de música tejana

‘Mi gran noche: Raphael en la voz de Kevin Aguilar’, por Kevin Aguilar

‘3’, por Destiny Navaira

‘Le seguiremos’, por Jay Perez

‘Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)’, por Bobby Pulido

‘Capítulo 8’, por Vilax

Mejor álbum de música banda

‘Tequila y guaro’, por Luis Ángel ‘El flaco’

‘Piratita’, por Banda Los Recoditos

‘Piedras a la Luna’, por Edén Muñoz

Mejor álbum de música alternativa

‘Cuerpos Vol. 1’, por Babasónicos

‘Desde el coma’, por Bruses

‘Free Spirits’, por Ca7riel y Paco Amoroso

‘Demian’, por Teo Planell

‘Lux (Complete Works)’, por Rosalía

Mejor canción alternativa

‘Ante la duda, baila’, por Jorge Drexler

‘Bugambilia’, por Francisca Valenzuela

‘El reset’, por Dante Spinetta

‘Querida Amalia’, por Bruses

‘1:30’, por Mon Laferte

Mejor álbum cantautor

‘Improviso’, por Djavan

‘Taracá’, por Jorge Drexler

‘Vendrán suaves lluvias’, por Silvana Estrada

‘Musas en mí’, por Harath Herce

‘Femme Fatale’, por Mon Laferte

Mejor canción cantautor

‘Dime’, por Silvana Estrada

‘Generación digital’, por Joaquina

‘Las palabras’, por Jorge Drexler

‘Musas en mí’, por Harath Herce

‘Temblor y réplica’, por Covi Quintana

Mejor álbum de salsa

‘Invicto’, por Charlie Cruz

‘El alma en clave’, por Luis Enrique

‘El relevo’, por Luis Figueroa

‘Más que palabras’, por Grupo Niche

‘Malportada’, por Nathy Peluso

Mejor álbum de cumbia/vallenato

‘Jorgito’, por Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.

‘Vallenato Social Club’, por Gusi

‘Corazón ausente’, por Ke Personajes

‘El tiempo perfecto’, por Karen Lizarazo

‘El último disco, Vol. 1’, por Carlos Vives

Mejor álbum de merengue y/o bachata

‘Música para bailar’, por Fariana

‘Todo llega’, por Manerra

‘No era el plan’, por Gabriel Pagán

‘Oye Eta Vaina’, por Covi Quintana

‘Chula’, por Techy

Mejor música tropical tradicional

‘Algo nuevo de ayer’, por Dayhan Díaz

‘Orgánico’, por Los Tri-O

‘Eternamente Omara’, por Omara Portuondo

‘Íntimo (en vivo)’, por Gilberto Santa Rosa

‘Cualquiera se enamora’, por Leoni Torres

Mejor música tropical contemporánea

‘De amor, sueños y cantares’, por Jorge Luis Chacín

‘Índole’, por Alex Cuba

‘Antes que el tiempo se vaya’, por Fonseca

‘Candela’, por Greeicy

‘Color Fania’, por Niña Pastori

Mejor álbum folclórico

‘Concierto de gala (desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva)’, por Eva Ayllón

‘La quinta esencia’, por Yamandu Costa, Alexis Cárdenas y Ensemble Recoveco

‘Cambias mi mundo’, por Lila Downs

‘La vida era más corta’, por Milo J

‘Candombe (en vivo, Teatro Solís)’, por Julieta Rada

Mejor canción de raíces

‘El alma mía’, por Silvana Estrada

‘El tambor chico’, por Facundo Balta y Jorge Drexler

‘La puñalá’, por Andre y Nuria Azzouzi Idrissi Ghoziel

‘Spiritual Energies’, por Eli Alvarado

‘Urano’, por Nathasha Bravo y Jorge Glem

Mejor álbum de tango

‘Neopía’, por Anibal Berraute

‘Somos’ por Lidia Borda y Ariel Ardit

‘Fueyerías’, por Pablo Jaurena

‘Revolucionario Filarmónico’, por Quinteto Revolucionario y la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

‘Le Grand Tango’, por Quinteto Astor Piazzolla

Mejor álbum de jazz latino/jazz

‘Folklore’, por Caracas Trío

‘Paco De Lucía Music for Big Band’, por Alex Conde

‘Verve’, por Lívia Mattos

‘Gonzalo Plays Pino’, por Gonzalo Rubalcaba Trío

‘Vanguardia subterránea: Live at The Village Vanguard’ por Miguel Zenón Quartet

Compositor del año

Edgar Barrera

Iván Gamez

Yoel Henríquez

Jenni Mosello

Sara Schell

Productor del año

Edgar Barrera

Julio Raposo

Santiago Ruiz ‘Tatool’

Juan Pablo Vega

Federico Vindver

Premios Latin Grammy 2026; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuándo y dónde será la ceremonia de los Latin Grammy 2026? La gala será el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Se transmitirá en vivo por Univision en Estados Unidos y plataformas asociadas en otros países. ❓ ¿Quiénes lideran las nominaciones en los Latin Grammy 2026? Edgar Barrera encabeza con 10 nominaciones, seguido por Rosalía, Karol G, Jorge Drexler, CA7RIEL y Paco Amoroso con 7 cada uno. Entre los destacados también figuran Anitta, Mon Laferte, Carín León, Silvana Estrada y Milo J.

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