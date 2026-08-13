Dwayne Johnson, La Roca, ahora es cantante y sorprende con un emotivo tema

Dwayne Johnson, ‘La Roca’, lanzó este 13 de agosto de 2026 la canción Your Dad, una balada dedicada a sus tres hijas que marca su intención de desarrollar una carrera musical.

El lanzamiento formaliza el posible paso del actor hacia la música profesional.

🎵 ¿De qué trata la nueva canción de La Roca?

La Roca estrenó el tema Your Dad como una dedicatoria directa para sus hijas Simone, Jasmine y Tiana.

La composición surgió tras adaptar una propuesta del músico Iam Tongi, según informaron KCH Comunicación y TVN.

El proyecto forma parte del álbum ‘Moana: Voices Across the Ocean’, producción vinculada a la versión de acción real del filme.

En este trabajo, el actor y su esposa Lauren Hashian ejercieron como productores ejecutivos.

Para repasar la trayectoria que lo consolidó en la pantalla grande y el ring, te recomendamos leer el recorrido por la carrera cinematográfica y en la WWE de La Roca.

🎸 El origen de la composición y la influencia familiar

La propuesta inicial de Tongi se titulaba My Dad y abordaba la pérdida de un padre.

Sin embargo, el artista prefirió modificar la letra para enfocarla en su propia paternidad, debido a la relación complicada que mantuvo con su difunto padre Rocky Johnson, de acuerdo con TVN.

Su ámbito personal y familiar siempre genera interés; si quieres conocer más sobre su entorno del hogar, puedes consultar la historia de Dwayne Johnson junto a su mascota Hobbs.

El vínculo de La Roca con la música proviene de su infancia en un entorno polinesio con cantos ceremoniales. Además, en su adolescencia intentó cantar en bares de Nashville, según citó El Porvenir.

🎙️ ¿Iniciará La Roca una carrera en la música country?

El actor confirmó que se encuentra explorando una trayectoria musical formal centrada en la combinación de country tradicional y soul clásico.

Entre sus influencias destacan artistas como Willie Nelson, Sam Cooke y Elvis Presley, de acuerdo con KCH Comunicación.

A pesar de haber participado en éxitos previos como You’re Welcome de la cinta ‘Moana’, el artista aclaró que este lanzamiento no persigue fines comerciales inmediatos.

Esta versatilidad artística coincide con momentos donde su faceta física también ha llamado la atención; sobre este aspecto, también hemos analizado en detalle a qué se debieron las transformaciones corporales de Dwayne Johnson.

🔮 Planes a futuro en la industria musical

El artista evalúa la posibilidad de grabar un álbum de duetos con cantantes de Nashville en el futuro.

Mientras tanto, la implementación de sus nuevos proyectos musicales continuará en desarrollo sin fechas fijas confirmadas.

Asimismo, la vida personal del intérprete ha tenido momentos de preocupación en el pasado, por lo que te invitamos a revisar cuando Dwayne Johnson enfrentó un proceso de salud e incertidumbre médica.

Dwayne Johnson, La Roca; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién es Dwayne ‘La Roca’ Johnson y por qué es famoso? Dwayne Johnson es un actor, productor y luchador profesional estadounidense, conocido mundialmente como The Rock. Alcanzó la fama en WWE antes de convertirse en protagonista de películas como ‘Rápidos y Furiosos’, ‘Jumanji’, ‘Moana’ y ‘El Rey Escorpión’. ❓ ¿Dwayne Johnson todavía lucha en WWE o se retiró? Dwayne Johnson no está retirado completamente de WWE, pero participa de manera ocasional. Tras consolidarse como estrella de Hollywood, regresó en distintos momentos para apariciones especiales y combates, manteniendo su vínculo con la lucha libre profesional. ❓ ¿Cuáles son las mejores películas de Dwayne Johnson? Entre sus películas más populares están ‘El Rey Escorpión’, ‘Rápidos y Furiosos 5’, ‘Jumanji: Bienvenidos a la jungla’, ‘San Andreas’, ‘Black Adam’ y ‘Moana’, donde presta su voz a Maui. La elección depende de si se busca acción, aventura, comedia o fantasía. ❓ ¿Dwayne Johnson regresará a ‘Rápidos y Furiosos’? Dwayne Johnson ya regresó a la saga con una aparición en ‘Fast X’ y está vinculado al próximo capítulo de la franquicia. Su regreso ha generado interés porque volvería a interpretar a Luke Hobbs, uno de sus personajes más reconocidos del cine de acción.

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