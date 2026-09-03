Aurelius, el primer nieto varón de Yoko Ono y John Lennon

El músico Sean Lennon y su pareja, la modelo Charlotte Kemp Muhl, anunciaron el 2 de septiembre de 2026 el nacimiento de su primer hijo, Aurelius.

El primogénito de la pareja se convierte en el primer nieto varón de la artista Yoko Ono y en descendiente directo del fallecido integrante de The Beatles, John Lennon, según reportó El Mundo.

Si quieres profundizar en los hechos que rodearon la partida del ex-Beatle, te recomendamos leer sobre las declaraciones sobre el asesino de John Lennon.

👶 ¿Quién es el nuevo integrante de la familia Lennon?

Aurelius es el primogénito de Sean Lennon, de 50 años, y Charlotte Kemp Muhl, de 39.

La pareja confirmó la noticia a través de publicaciones en redes sociales con imágenes del recién nacido.

Ambos artistas mantienen una relación sentimental desde 2007 y han colaborado en proyectos musicales como la banda The Ghost of a Saber Tooth Tiger, de acuerdo con información de 20 Minutos.

Sean Lennon con su hijo Aurelius.

🎶 ¿Cómo reaccionó el entorno del hijo de John Lennon?

Diversas personalidades de la música felicitaron a los nuevos padres en plataformas digitales.

Figuras como Patti Smith, Willow Smith, Paris Hilton y Dominic Fike enviaron mensajes de afecto a la pareja.

Asimismo, Julian Lennon, hermano mayor de Sean, reaccionó a la publicación con muestras de cariño, según detalló El Mundo.

Para conocer más sobre cómo la tecnología mantiene vivo el trabajo de la banda británica, puedes consultar nuestro análisis sobre el uso de la inteligencia artificial y la voz de John Lennon en la producción musical reciente.

🍼 ¿Qué significa la llegada de Aurelius para la familia?

La llegada de Aurelius representa el primer nieto varón para Yoko Ono, quien ya es abuela de dos mujeres por parte de su hija Kyoko Chan Cox, de acuerdo con El Mundo.

El nacimiento amplia el legado familiar del compositor de Beautiful Boy, tema que John Lennon dedicó a Sean en 1980 antes de su fallecimiento en Nueva York.

Sean Lennon hijo de John Lennon; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién es Sean Lennon, hijo de John Lennon? Sean Taro Ono Lennon es un músico, compositor y productor estadounidense-británico, hijo de John Lennon y Yoko Ono. Nació el 9 de octubre de 1975 en Nueva York, el mismo día del cumpleaños 35 de su padre, y es el único hijo que el ex Beatle tuvo con Ono. ❓ ¿Qué pasó con Sean Lennon después de la muerte de John Lennon? Tras el asesinato de John Lennon en diciembre de 1980, Sean fue criado principalmente por su madre, Yoko Ono, quien lo protegió del escrutinio público durante su infancia. A diferencia de su hermanastro Julian, Sean tuvo una relación más cercana con su padre durante sus primeros cinco años de vida.

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