¿Por qué se separa el dúo mexicano Jesse y Joy? El motivo de la pausa

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

El dueto mexicano Jesse y Joy anunció su separación el 15 de septiembre de 2026, luego de 21 años de trayectoria musical.

La decisión fue comunicada por Jesse Huerta para priorizar su bienestar personal, su paz mental y el tiempo junto a su familia.

❓ ¿Por qué se separa el grupo Jesse y Joy?

El músico Jesse Huerta confirmó que necesita tomar un respiro y reducir el ritmo de su vida profesional.

Según reporta la revista Hola!, el artista explicó desde sus plataformas oficiales que la medida responde a la necesidad de cuidar su salud mental y emocional.

Diario Libre señala que esta pausa personal busca un enfoque en sus seres queridos sin implicar una ruptura definitiva del proyecto.

Pero hay un detalle de esta historia que muestra el compromiso del dúo con causas sociales fuera del escenario. Lee también: el emotivo mensaje que la agrupación dedicó a los migrantes en Estados Unidos.

Comunicado de Jesse y Joy.

📅 ¿Hasta cuándo darán conciertos Jesse y Joy en 2026?

El dueto mantendrá sus presentaciones en vivo durante los próximos meses para cumplir sus compromisos previos.

De acuerdo con TV y Novelas, Jesse Huerta garantizó que la agrupación se presentará en los escenarios anunciados hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra.

Si te interesa recordar sus actuaciones en grandes festivales internacionales, te invitamos a repasar el paso de Jesse y Joy por el escenario de Viña del Mar.

🎸 Trayectoria de Jesse y Joy

La historia del dúo comenzó a construirse en 2001 con la creación de su primer tema musical.

Tras firmar contrato con Warner Music México en 2005, la banda logró consolidarse en el pop latino con producciones galardonadas con seis premios Latin Grammy.

El futuro de la agrupación dependerá de la evolución de este descanso de los escenarios.

Dúo Jessy y Joy; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Jesse y Joy son hermanos en la vida real? Sí, Jesse y Joy son hermanos biológicos nacidos en la Ciudad de México. Comparten padre mexicano y madre estadounidense, una herencia bicultural que ha influido fuertemente en su estilo musical y en sus composiciones en español e inglés. ❓ ¿Cuáles son las canciones más famosas de Jesse y Joy? Entre sus éxitos más conocidos están ¡Corre!, Espacio Sideral, La de la Mala Suerte y Ecos de Amor. Estas composiciones han acumulado miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y les han valer múltiples premios Latin Grammy.

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