Ed Sheeran enfrenta renuncias en su gira tras polémica con Macklemore. Te contamos qué pasó

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Ed Sheeran afronta la baja de cuatro teloneros en su gira mundial, tras la expulsión del rapero Macklemore por realizar manifestaciones a favor de Palestina.

La medida impacta las fechas confirmadas del tour en Norteamérica y Sudamérica.

📌 ¿Por qué expulsaron a Macklemore de la gira de Ed Sheeran?

La empresa promotora retiró al rapero Macklemore después de que pronunciara discursos sobre la situación en Gaza durante un concierto en Nueva Jersey.

Según publicó El País, estadios como el Gillette Stadium amenazaron con cancelar las fechas si el músico permanecía en el cartel.

🎵 ¿Qué respondió Ed Sheeran ante la salida de Macklemore?

Ed Sheeran explicó en sus redes sociales que la decisión de apartar al rapero provino exclusivamente de los promotores de la gira.

De acuerdo con información difundida por Hola News, el cantante británico afirmó que prefiere mantener su plataforma como un espacio seguro y neutral sin emitir declaraciones políticas.

Esta postura distante contrasta con la cercanía que suele mostrar con su público en directo; si te interesa recordar la faceta más emotiva del artista, revisa el mensaje especial que Ed Sheeran dedicó a Ecuador durante su show.

Publicación de Ed Sheeran.

🚨 ¿Qué artistas renunciaron al tour de Ed Sheeran?

Los músicos Aaron Rowe, Beoga, Lukas Graham y el productor FINNEAS anunciaron en Instagram su retiro en solidaridad con Macklemore.

Conforme reportó Cooperativa, FINNEAS declaró que los artistas no deben ser silenciados al defender a los oprimidos.

🌍 Impacto en las próximas fechas del tour

Las renuncias dejan sin actos de apertura las presentaciones de Ed Sheeran en Estados Unidos y Latinoamérica.

Los organizadores evalúan el desarrollo del itinerario mientras se mantiene la programación en los escenarios previstos.

No es la primera vez que sus presentaciones masivas en la región generan una fuerte repercusión. Para poner en perspectiva el arrastre del músico en territorio andino, lee también cómo Ed Sheeran cautivó a Quito en un concierto íntimo en el Estadio Atahualpa.

Polémica en torno a Ed Sheeran; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Por qué Macklemore fue retirado de la gira de Ed Sheeran? Macklemore fue excluido tras hacer declaraciones a favor de Palestina en un concierto de la gira Loop Tour. Los promotores de varios recintos, incluido el Gillette Stadium, amenazaron con cancelar los shows si él seguía como telonero. ❓ ¿Qué artistas abandonaron la gira en solidaridad con Macklemore? Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham y la banda Beoga se retiraron como teloneros en apoyo a Macklemore. Con esto, Sheeran perdió a todos sus actos de apertura para las fechas restantes en Norteamérica y Sudamérica.

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