¿Cuándo se va realmente Aleks Syntek de México? Esto dice su agenda

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Tras el escándalo de su concierto del 15 de septiembre, Aleks Syntek anunció que se alejará de México.

Pero, ¿cuándo parte en realidad? Su agenda de conciertos da la primera pista clara.

El detonante

Todo comenzó durante su presentación gratuita por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

En pleno show, Syntek interrumpió varias veces para reclamar al público por pedir canciones que no eran suyas (incluida una mención a Juan Gabriel) y para criticar géneros como el reguetón.

Los asistentes respondieron con abucheos cuando hablaba en lugar de cantar, y los videos del episodio se volvieron virales en redes.

Días después, el cantante explicó que parte de su enojo se debió a que, según él, había “vándalos” arrojando elotes y cervezas hacia sus seguidores y que él intentó defender al público, aunque muchos no lo notaron.

“Alejarme significa salvación”

El 18 de septiembre, a través de una historia de Instagram, Syntek escribió: “México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”.

Aunque borró la publicación, el mensaje se replicó en medios y redes.

Lo que revela su agenda

Syntek está celebrando 35 años de trayectoria con su gira Total Syntek Europa Tour.

Entre las fechas confirmadas en el viejo continente destaca un concierto en Alemania el 22 de octubre de 2026, lo que sugiere que su salida de México podría ocurrir a más tardar en la primera mitad de octubre, para preparar esa etapa europea.

Hasta ahora, no ha dado una fecha exacta de partida ni la duración de su estancia fuera.

¿Regreso o pausa indefinida?

El artista aclaró que no es una partida permanente: “Te amo, te prometo volver con excelentes noticias”.

Por ahora, su agenda apunta a Europa, mientras en México queda la expectativa de cuándo y cómo regresará.

Más noticias sobre tus artistas favoritos

Te recomendamos