El cantante Alci Acosta fue ingresado a UCI en Colombia por problemas de salud

El reconocido cantante colombiano Alci Acosta está internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Barranquilla. Él presentó problemas de salud relacionados con sus riñones y próstata. La información fue confirmada este domingo 30 de agosto de 2026 por su hijo, el también artista Checo Acosta.

El intérprete, de 87 años, recibe atención especializada en la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla. Según la información proporcionada por su familia, el estado de salud de Alci Acosta es estable y permanece bajo supervisión médica.

¿Qué le pasó a Alci Acosta?

Checo Acosta explicó a través de sus redes sociales que su padre presentó afecciones en los riñones y la próstata, situación que motivó su permanencia en cuidados intensivos. Hasta el momento, la familia no ha informado cuánto tiempo deberá permanecer hospitalizado ni ha divulgado detalles adicionales sobre su diagnóstico.

El hijo del denominado ‘Rey del bolero’ agradeció al equipo médico encargado de atenderlo. También expresó la gratitud de su familia por los mensajes de cariño y solidaridad recibidos tras conocerse la hospitalización del cantante colombiano.

Alci Acosta ya enfrentó otros problemas médicos

La salud de Alci Acosta ha generado preocupación anteriormente. En 2023, el artista fue sometido a una cirugía debido a una estenosis severa en la zona lumbar, condición que afectaba su movilidad y posteriormente requirió un proceso de recuperación y fortalecimiento muscular.

En 2021 también necesitó atención médica luego de sufrir una descompensación durante una presentación en Bogotá. Pese a estos antecedentes, el cantante ha mantenido el reconocimiento de varias generaciones que crecieron escuchando su música.

Una trayectoria marcada por el bolero

Nació en el poblado de Soledad el 5 de noviembre de 1938. Alci Acosta es una de las figuras emblemáticas del bolero colombiano. Cantante y pianista, desarrolló una trayectoria artística de más de seis décadas que llevó su música a distintos países de América Latina.

Canciones como La copa rota, Traicionera, La cárcel de Sing Sing, El último beso y Si hoy fuera ayer forman parte del repertorio que consolidó su carrera.

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