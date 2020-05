Música, teatro y artes en línea se podrán ver del 22 al 25 de mayo del 2020

LEA TAMBIÉN

Nuevos proyectos escénicos y musicales y eventos internacionales serán parte de la agenda cultural durante este fin de semana, que se extiende hasta el lunes 25 de mayo del 2020 por el feriado en conmemoración de la Batalla de Pichincha.

Doña Abrilita Romero seguirá haciendo reír al público que participe de la obra ‘Abrilia, no quiero morir joven’, con sus poemas, canciones e historias sobre su “inmaculado ser”. El monólogo cómico y musical interpretado por Juana Guarderas cumple su sexta semana en cartelera virtual. La obra se presentará en vivo, a través de Zoom, este viernes 22 de mayo, a las 20:30.



La octava edición del Festival Internacional La Guaragua presenta una agenda de actividades ‘online’. Hasta el domingo 24 de mayo, artistas de Argentina, Colombia, Chile y Ecuador serán parte de la muestra Memoria Fotografías Inéditas, entrevistas en vivo, muestras escénicas del archivo digital de las ediciones anteriores y dos creaciones colectivas online realizadas durante el confinamiento. Las transmisiones y los detalles de la programación se pueden encontrar en las redes sociales de La Guaragua – Festival internacional de artes en movimiento.



La Corporación Humor y Vida presenta ‘Lunáticas’. Se trata de un espectáculo de clown que aborda conflictos que viven las mujeres en sus diferentes etapas de vida e indaga en el universo femenino a través de la poesía y el humor. La obra familiar de clown se presentará en Zoom, este sábado 23 de mayo, a las 20:00.



Este año, el Festival de Cantautoras celebra su cuarta edición de manera virtual. Más de 15 artistas de Brasil, España, Venezuela, México y Ecuador presentarán obras de música, danza y poesía. Entre las invitadas especiales estarán la vedette mexicana Alejandra Bogue, la artista visual Lila Jamieson, la cantante española Ariana Barrabés y la momblogger Andrea Torre. Las presentaciones se transmitirán en la página Somos Aurora de Facebook, desde hoy hasta el domingo 24 de mayo.



Del 22 al 29 de mayo del 2020 se festeja la Semana de la Cultura Viva Comunitaria en Ecuador y Latinoamérica, con actividades que se transmitirán en redes sociales. Charlas, mesas de trabajo, talleres, escenario abierto y las Jornadas de Políticas Culturales en emergencia son parte de la agenda. La participación es gratuita, previo el registro en un formulario que se encuentra en la página Cultura Viva Comunitaria en Facebook. Este sábado 23 de mayo habrá talleres de danza, títeres, orfebrería y presentaciones artísticas.



Este viernes 22 de mayo habrá una noche de ‘stand up comedy’ con Lu Noboa. (desde Alemania), Juan José Abedrabbo y María Piernas Largas. En ‘Amor en tiempos de Millennials 2.0’, los comediantes compartirán con el público algunas anécdotas y teorías sobre cómo las diferentes generaciones enfrentan la tecnología o lo difícil que es conseguir pareja y mantenerla en estos tiempos de modernidad, en un show donde el público también podrá participar. La función en vivo es a las 20:00.



La actriz Monserrath Astudillo es protagonista de la serie ‘online’ llamada ‘La casa de la Cuca’, que se transmite cada viernes y sábado, a las 20:30, y es transmitido por Zoom. Carlos Michelena también transmitirá en vivo y en directo, a través de Youtube, el show de comedia ‘De pijamada con el Miche’. La función será el sábado 23, a las 20:00. El actor Christoph Baumann debuta en el ‘stand up’ con la obra ‘Soroche’, que se transmitirá en vivo el sábado 23, a las 20:00. Las entradas para estos tres espectáculos escénicos se pueden adquirir en el portal de Buenplan.



Katty García también estará en escena para presentar ‘100% manaba’, mientras que Anto Valerian presentará ‘Manaba cohete’, dos rutinas de ‘stand up comedy’ con sazón manaba y puntos de vista totalmente distintos un mismo lugar.



Guanaco MC ofrecerá su primer concierto ‘live stream’ en una sala privada de Zoom, este sábado 23 de mayo, desde las 21:00. Será un show con músicos en vivo, bailarinas, puesta en escena y los mejores temas de Guanaco.



Zoom Apretaíto es el nombre del concierto que presentarán los Swing Original Monks este viernes 22 de mayo, a las 20:00, a través de Zoom, donde compartirán algunos de sus temas más populares y su nuevo material.

El fin de semana también habrá cine con una función en directo del documental ‘Cuando ellos se fueron’. El filme de Verónica Haro retrata un día en la vida de ocho mujeres de la tercera edad, que han visto a los abuelos morir y a sus hijos y nietos crecer lejos de ellas, hasta convertirse en las únicas habitantes de Plazuela. La proyección será el domingo 24 de mayo, a las 17:00.