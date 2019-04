La música electrónica se mantiene en vigencia en el mundo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La música electrónica ha tenido gran popularidad, a nivel mundial, en los últimos 30 años y continúa siendo uno de los géneros musicales más solicitados en la actualidad, pese al triunfo del reguetón y de los ritmos urbanos.

La electrónica, conocida como la música creada a través de instrumentos electrónicos y tecnología musical para su producción e interpretación, nació a finales del siglo XX con estilos como el techno y el house, mezclándose en varios países del mundo con otros tipos de música. Los pioneros fueron los alemanes del grupo Kraftwerk, que aportaron sonidos que terminaron definiendo el sonido de los 80.



La tecnología ha permitido que la creación de este tipo de música haya provocado una evolución en la antigua figura del productor. El DJ, gracias al cada vez más sofisticado software, está en capacidad de crear música hasta niveles que superan a la maqueta inicial para colocarse a un nivel de factura prácticamente listo para la publicación.



Al igual que en otros géneros populares, la electrónica ha lanzado a muchos productores y DJ que han logrado posicionarse gracias a su estilo único y a sus innovadoras mezclas. Artistas como David Guetta, Calvin Harris, The Chemical Brothers o Avicii son algunos de los máximos exponentes del género.



Festivales como Tomorrowland, Sónar, Awakenings Festival, BoomTown, entre otros, son la prueba de que este género musical tiene mucha popularidad.



Una de las noticias que enlutó a este género musical y sus seguidores fue el fallecimiento de uno de sus más grandes representantes, el sueco Avicii, el 20 de abril de 2018 en Omán. El DJ y productor estuvo dentro del mundo de la música alrededor de 12 años compartiendo con el público sus mayores éxitos. Sin embargo, la música de este artista continúa dejando más sorpresas.



Antes de su muerte, la música de su álbum, titulado ‘Tim’, estaba 90% lista y sus padres este 2019 tomaron la decisión de que el mundo debería conocer el trabajo discográfico que había dejado su hijo.



El álbum fue finalizado junto a los dos productores con los que se construyó este el tercer disco de Avicii: Albin Nedler y Kristoffer Fogelmark, quienes aseguran que el disco tiene literalmente las huellas y el espíritu del gran Tim Berling (nombre original del artista).



S.O.S. es el primer sencillo que dejó la leyenda de la música electrónica desde junio del año pasado y fue el primero del álbum en ver la luz. En las notas personales de Avicii, estaba escrito que quería invitar a Aloe Blacc como vocalista de S.O.S, ya que él fue el cantante de su más grande éxito, Wake Me Up, y no podía hacer falta en esta canción.



Aloe Blacc se sintió complacido con esta invitación. “Me siento muy honrado en hacer parte de S.O.S. ya que es una de las letras más sinceras y personales que Tim había escrito acerca de las batallas que tenía que superar; yo creo que es un importantísimo mensaje de ayuda que todo el mundo debería conocer, ya que nadie está solo en este planeta, y seguro es lo que Tim quería comunicarle a la humanidad”.



Otro de los DJ mejor valorados en la actualidad es el escocés Calvin Harris, que ha logrado estar en repetidas ocasiones en la lista ‘Hot 100 hits’ de Billboard, además de colaborar con varios artistas como Rihanna, Ellie Goulding, Haim, Ne-Yo, entre otros.



El poder de Harris se expresa en que fue proclamado por la revista Forbes como el DJ mejor pagado del 2018, al recaudar USD 48 millones.



The Chemical Brothers, dúo británico que lleva más de 20 años contribuyendo a acercar la electrónica a la cultura popular, también continúa formando parte de varios festivales alrededor del mundo y algunos los ha encabezado, como Coachella, Glastonbury y Apple Music Festival.



La música electrónica cuenta con su propio apartado en los Billboard con la lista Hot Dance/Electronic Songs, en la cual destacan varios artistas como el estadounidense Marshmello, quien se ubica en el puesto número uno con la canción Happier, editada en colaboración con la banda inglesa Bastille, la cual hace más bien rock alternativo.

Y esa es justamente la gran fortaleza de los músicos electrónicos de ahora: llevan a su molino todos los géneros.