El Museo del Louvre en París cerró este lunes por denuncia de sus empleados 

El Museo del Louvre de París, el más visitado del mundo, no abrió sus puertas este lunes 27 de mayo del 2019 por la mañana debido a un movimiento de protesta de empleados que denuncian problemas de personal ante la creciente afluencia de visitantes.

“El Louvre se asfixia” y “el personal constata una degradación sin precedentes de las condiciones de visita y de trabajo”, denunció en un comunicado el sindicato Sud Culture Solidaires.



“En 2018, la frecuentación del Louvre superó el listón de los 10,2 millones de visitantes. Mientras el público aumentó más del 20% desde 2009, el palacio no se agrandó y los efectivos no cesaron de reducirse", afirma el sindicato.



“Reunidos en asamblea general este lunes, los empleados decidieron ejercer su derecho de retirada y dirigirse a la dirección del museo para expresar su ira”, agregó el comunicado.



La dirección del Louvre confirmó al final de la mañana que el museo no abrió sus puertas, “sin más comentario por el momento”.