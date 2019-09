Mujer de California que soñó que se había comido su anillo de compromiso lo hizo mientras dormía 

LEA TAMBIÉN

"Realmente me superé esta vez. Me tragué mi anillo de compromiso mientras dormía". Estas fueron las palabras con las que la estadounidense Jenna Evans anunció a sus conocidos en Facebook que, por circunstancias que desconocía, mientras dormía se había comido el anillo con el que su pareja Bob Howell le pidió que se casen en abril.

Una segunda publicación en el Facebook de Evans que data del pasado 12 de septiembre del 2019 se viralizó en la red social y hasta este 17 de septiembre suma más de 66 000 compartidos. En ella, cuenta que el incidente tuvo lugar la noche del martes 10 de septiembre y que realmente recuerda haberse comido el anillo, pero pensó que estaba soñando.



Cuando despertó la mañana del miércoles 11 de septiembre descubrió que el anillo no estaba en su mano y despertó a su prometido para contarle que se lo había comido. "No creo que me creyó enseguida. Nos reímos por cerca de una hora y media, llamé a mi madre, reímos hasta llorar, busqué en Google: 'los adultos se tragan anillos' porque los niños lo hacen todo el tiempo, pero aparentemente es menos común en los adultos", se lee en el texto de Evans.



La mujer finalmente ingresó al hospital por medio de una sala de emergencias en la que tuvo problemas para explicar a los médicos el motivo por el cual había llegado hasta allí porque se reía y lloraba al mismo tiempo, según su relato. "La doctora ordenó unos rayos x y estuvo sorprendida cuando ingresó nuevamente con un segundo doctor y me demostró que mi anillo estaba en mi estómago", relata.

Con rayos x los médicos pudieron determinar que la mujer realmente se había comido su anillo de compromiso. Foto: Facebook/ Jenna Evans.



Tras consultar con un gastroenterólogo se tomó la decisión de que la mujer sea intervenida quirúrgicamente para remover el anillo de su cuerpo. Además, los médicos le recomendaron que visite a un especialista en sueño. Para entonces Evans ya podía sentir la joya en su estómago y le empezó a causar molestias.



Los doctores se decidieron por una endoscopía para remover el anillo del estómago de Evans. "Me dijeron que no era algo grave, pero que por favor firme este formulario en caso de que me muera. Entonces lloré mucho, porque hubiera estado tan enfadada si me hubiera muerto. Esperé tanto tiempo por ese maldito anillo de compromiso y me casaré con Bobby Howwell" , escribe.



En el procedimiento los médicos hallaron el anillo en los intestinos de la mujer. "Lo recuperaron y se lo dieron a Bobby, no a mi", relata con ironía Evans quien añade que además tuvo complicaciones con la anestesia al momento de despertar pues lloraba inconsolablemente.

Los doctores recuperaron el anillo del cuerpo de Evans con una endoscopía. Foto: Facebook/ Jenna Evans.



"Me sacaron de allí lo más pronto posible y nos dieron una lista de lo que podía comer" que eran comidas fáciles de digerir como sopas, galletas, yogurt, pero la mujer le exigió a su prometido que le lleve a comer una hamburguesa y pollo frito.



Su pareja accedió a la hamburguesa, pero no al pollo "lloré mientras me comía mis papas con queso, le pedí mi anillo y me dijo que no. Gracias a Dios tenía una malteada de chocolate", relata. Bobby no le devolvió su anillo sino hasta el día que hizo la publicación en Facebook. "Le prometí que no me lo comería de nuevo. Aún nos vamos a casar y todo está bien en el mundo", dice.



Pero, ¿qué soñó la mujer que le hizo comerse su anillo?. En una actualización de la publicación contó que soñaba que ella y Bobby estaban en una situación de riesgo que involucraba un tren de alta velocidad y "hombres malos".



Aclaró que siempre ha tenido sueños "muy vívidos" y que su prometido le decía que debía comerse el anillo para protegerlo, por lo que tomó un vaso con agua y lo hizo. "Entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo, pero asumí que también era un sueño porque ¿quién se traga su anillo de compromiso?. Entonces me volví a dormir".