Mujer grabó a un agente de tránsito que utilizaba mal la mascarilla mientras le emitía una sanción  

El video en el que un agente de tránsito de Colombia utilizaba de manera incorrecta la mascarilla fue grabado por una mujer y se viralizó en redes sociales este 21 de diciembre del 2020.

En el clip se observa que el agente tiene la mascarilla en la barbilla mientras emite una orden de sanción a la mujer. “Es que no entiendo cuál es la molestia si le pido que se ponga bien el tapabocas”, se pregunta la mujer, y el uniformado le contesta “Yo no estoy molesto, ¿por qué me voy a molestar yo con usted?”.



Alejandro Michells, el usuario que publicó el video en su cuenta de Twitter, dijo que el policía cometió una equivocación con la sanción a la mujer y sostuvo que lo hizo como muestra de molestia por la recomendación que recibió.



"Por solicitar a agente de tránsito que se colocará bien el tapabocas le impone comparendo sin haber cometido ninguna infracción (...) @PoliciaColombia", escribió el pasado 19 de diciembre.

En el videoclip, el policía se identifica como el intendente John Mendoza y le dice a la mujer que "simplemente le estaba haciendo un procedimiento de tránsito".



Al final de la grabación, el agente menciona que el video es una forma de "ridiculizar el procedimiento policial".



En redes sociales, usuarios debatieron el tema expresando dos posturas. Por un lado están quienes consideran que el policía no está dando ejemplo como servidor público, y por otro, quienes apoyan al agente porque, si bien no usa adecuadamente la mascarilla, señalan que no tendría relación con la infracción de la mujer.