Trudy, la gorila en cautivero más vieja del mundo, murió a los 63 años

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Imponente, dulce, rebelde en ocasiones. Así será recordada Trudy, la gorila en cautivero más vieja del mundo según datos oficiales de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos. La 'dama jefa', como la llamaban sus cuidadores, murió el miércoles 24 de julio del 2019. Lo informó el zoológico Little Rock, ubicado en Arkansas, donde Trudy vivió hasta sus 63 años.

De acuerdo con un comunicado que el zoológico emitió el jueves 25 de julio en su plataforma web, su cuerpo fue encontrado la mañana del miércoles, cuando iban a alimentarla.



Trudy llegó a Little Rock desde el zoológico de Buffalo el 3 de abril 1988. La acompañaba Ollie, un gorila mucho para que pudieran reproducirse. Ambos se establecieron su vida allí y 'crearon' su hogar.



"Trudy y Ollie hicieron de Little Rock un lugar especial. Fueron los primeros gorilas que se asentaron en Arkansas", reza el comunicado, La pareja fue recibida con una celebración que se extendió desde el 16 al 19 de junio de 1988. La llamaron Gran Escape e incluyó no solo una fiesta con temática safari, sino al especialista en fauna salvaje Jack Hanna.

Siempre fue fuerte, valiente. Syd Tanner, quien la cuidó durante los 30 años que vivió en Little Rock, dice -según cita el zoológico- que "era una chica robusta que hizo lo que quería hacer cuando quería". Siempre vivió con gorilas machos y solteros. Pero ella era la matriarca, sus compañeros la respetaban. No era un ejemplo que se repita con frecuencia pero, relata Tanner, "ella gobernó el refugio".



Quienes lograron conocerla, también recuerda un sonido de vocalización que solo emite un gorila en libertad, similar a un ronroneo o gruñido.



Catherine Tidwell, otra de sus cuidadoras, afirma que siempre que emitía ese sonido, era para decirles que tenía hambre o para 'informar' que alguien le gustaba. "Hay tantos recuerdos, historias y anédcotas para compartir sobre Trudy. Ella es miembro preciado de la familia Little Rock. Decir que la extrañaremos y que su ausencia es sentida es una subestimación". A Tidwell le alegra saber que "tuvo un buen hogar con nosotros aquí".



La historia de Trudy también tiene un lado triste. Para llegar al cautiverio, fue capturada y sacada de su hábitat, la naturaleza. El objetivo fue garantizar su seguridad frente a la caza furtiva, pero no se conoce si también dejó a familiares abandonados.

Como medida de protección, en Estados Unidos, los gorilas ya no nacen o crecen dentro de un ecosistema natural, sino que el primer hogar que conocen es un zoológico.