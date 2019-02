Murió Olivia García, actriz que dio vida a la tía de Patty en 'El Chavo del Ocho'

LEA TAMBIÉN

Con un sentido mensaje, Olivia Peralta, hija de la actriz Olivia García despidió a su madre, recordada por haber dado vida a Gloria, la tía de Patty en el exitoso programa 'El Chavo del Ocho' de Chespirito. El mensaje de Peralta acompaña una fotografía en la que aparece García sosteniéndola cuando aún era una bebé.

"Mami, si hay reencarnación, regresa pronto, que al mundo le va bien un espíritu tan alegre, honesto e íntegro como el tuyo". Estas son las primeras palabras del extenso mensaje de despedida de Peralta a su madre que hasta este 19 de febrero del 2019 alcanza más de 8 700 'me gusta' en la red social Instagram.



"Si hay cielo, festeja tu vida con los seres queridos que se adelantaron y observa cómo honraré la educación que me dejaste", continúa Peralta en su mensaje. "Sé que estarás tú en cada acto íntegro que yo haga, porque esa fue de las principales lecciones que me diste. El nunca ser infiel a mis pensamientos o sentimientos por complacer a alguien o lograr algo".



Peralta continúa recordando a su madre por la educación que le dio. "¡Qué bonitos y sólidos valores me dejaste! Gracias por darme tantas herramientas, tan buenas y profundas, que hasta me preparaste para vivir sin ti. Siempre me educaste a hacerme responsable de mis actos, a no hacerme víctima de nada ni nadie y a enfrentar cualquier miedo que pudiera tener".



El texto de Peralta concluye diciendo que la fortaleza interna que tiene "con la que puedo ver la vida y sus retos de frente, es solamente gracias a tu entregada educación. Te amo siempre mami", concluye el texto.

Unos días antes, el 10 de febrero del 2019, Peralta pidió a sus 140 000 seguidores de Instagram que le envíen buenas vibras a su madre. En ese mensaje resaltó que se sentía afortunada de tener a García como madre. "Por ti sé que nunca hay que dejarse atropellar por el dinero. Que no hay valor más fuerte que un abrazo, un cómo estás, o el poder enfrentar la realidad y tus sentimientos en compañía de alguien cercano... que esas son las verdaderas joyas de la vida".



Su mensaje concluye agradeciéndole a su madre por "haberme escogido como tu hija y haberme dado estas alas con las cuales disfrutar de la vida. Te amo".

En 1975, García apareció en el programa 'El Chavo del Ocho' con el personaje Gloria, tía de Patty, que se convierte en interés amoroso de Don Ramón (Ramón Valdés).

