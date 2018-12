Muere el francés Joseph Joffo, autor del best-seller 'Un saco de canicas'

LEA TAMBIÉN

El escritor francés Joseph Joffo, autor de la novela autobiográfica de éxito 'Un saco de canicas', sobre la huida de dos niños judíos durante la ocupación nazi para alcanzar la "Francia libre", murió hoy (6 de diciembre del 2018) a los 87 años, según confirmó uno de sus hijos a la prensa gala.

Nacido en París e hijo de un ruso que abandonó el país para no combatir con el ejército del zar, Joffo publicó en 1973 'Un sac de billes' (traducido al español como 'Un saco de canicas'), que fue traducida a 18 idiomas y vendió más de 20 millones de ejemplares en todo el mundo.



La obra fue adaptada al cine en 2017 por el director canadiense Christian Duguay.



Joffo trabajó como peluquero -como había hecho su padre-, hasta los años 70, cuando empezó a escribir sus recuerdos de infancia, en concreto, el viaje que inició con su hermano a los diez años, cuando su padre les dio 10 000 francos para atravesar el país, bajo el control del gobierno colaboracionista del general Pétain.



Consiguieron llegar a la localidad de Menton, en la Costa Azul, donde se encontraban sus hermanos mayores.



Su padre murió en un campo de concentración, pero el resto de la familia logró salvarse gracias a la idea del patriarca.



El título del libro se refería a una anécdota infantil que él mismo recordaba en entrevistas: le dio su estrella de David amarilla, que debía llevar bordada en el uniforme por ser judío, a un compañero de clase que estaba "celoso" y también quería una. A cambio, este le ofreció una enorme bolsa de canicas.



"Este libro es el viaje por Francia de dos niños. Estábamos muy bien, íbamos a la aventura con un poco de dinero en el bolsillo. Me fui con mi cómplice. No nos dimos cuenta de que la guerra existía hasta que llegamos a Niza", narró Joffo en los años 70 en una entrevista televisada.

Hasta 2015, escribió una veintena más de novelas, como 'Abraham Lévy, curé de campagne' o 'Un enfant trop curieux', pero ninguna logró el éxito de su primera obra.