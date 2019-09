John Wesley, actor de 'El Príncipe del Rap' murió de cáncer a los 72 años

LEA TAMBIÉN

El actor estadounidense John Wesley, conocido por haber dado vida al Dr. Hoover en la recordada serie 'El Príncipe del Rap' murió este 8 de agosto del 2019 a los 72 años. Su deceso fue confirmado por su familia al medio estadounidense Variety.

Wesley, según el portal de la revista, falleció debido a complicaciones de mieloma múltiple, una enfermedad que padecía desde hace algunos años. En un comunicado citado por el medio, el representante del intérprete Gerry Pass dijo que Wesley era "un regalo para el mundo" y que "su bondad y su gracia están inmortalizados en sus obras de teatro, televisión y cine. Me rompe el corazón haber perdido un querido amigo hoy".



El intérprete cuenta con más de 100 créditos por su actuación en el cine y la televisión. Además de haber participado en 'El Príncipe del Rap' formó parte del elenco de películas como 'Missing in Action', 'Big Fish', 'Stop or my mom will shoot' y 'Los Pequeños Traviesos'. Según su perfil en IMDb, su última actuación tuvo lugar en un cortometraje titulado 'Second Acts' de este 2019.



Apareció en un episodio de 'El Príncipe del Rap' titulado The Mother of All Battles donde dio vida al Dr. Hoover. En el capítulo, Will y Carlton intentan ayudar a Ashley a enfrentar a una estudiante que la acosa en la escuela. Sin embargo, Philip y Vivian se enteran de lo que sucede e intentan tomar cartas en el asunto.



Es ahí cuando aparece el personaje de Wesley en pantalla, pues él es el padre de la acosadora de Ashley, a quien Philip y Vivian invitan a cenar para intentar solucionar la problemática. En la cena, Hoover y su esposa y Philip y Vivian se enfrentan en un divertido diálogo pasivo-agresivo que termina con Philip golpeando a Hoover en el rostro.

