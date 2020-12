Comediante que relató su experiencia con el covid-19 desde el hospital falleció

En sus redes sociales, el comediante estadounidense Joe Luna contaba su experiencia tras haber sido diagnosticado con covid-19. A través de su cuenta de Instagram y con un propósito de "educar" a la gente, Luna mostraba cómo es contraer la enfermedad. El cómico murió por complicaciones derivadas de la infección.

A los 38 años el hombre, también conocido como Joe El Cholo, falleció el asado 23 de noviembre del 2020. Unos pocos días antes había empezado a relatar su historia.



Luna padecía de otras enfermedades que complicaron su condición. Era diabático y como consecuencia de esto había tenido que someterse a una doble amputación. "Vaya, esto no es una broma y, especialmente si eres diabético, lloverá fuerte en este desfile", comentó al hablar de su enfermedad en Instagram.



El video en el que relató su experiencia tiene una duración de 35 minutos y fue grabado en su casa en la ciudad de Los Ángeles. Lo difundió el pasado 21 de noviembre, dos días antes de su muerte.



Contó que había tenido que lidiar con síntomas "horribles" entre los que estaban dolores de pecho, estómago, temblores incontrolables y la pérdida del sentido del gusto.



No fue el único de su familia en contraer la enfermedad. Sus hijos y su novia también se contagiaron con covid-19, pero sus síntomas no llegaron a presentarse de forma tan grave como en el comediante.



Aseguró en su video que cuando escuchaba a la gente hablar de la enfermedad "dudaba que fuera tan malo", pero reconoció que la realidad era muy distinta a la que él imaginaba. "Les diré ahora mismo, me han puesto en una pelea. He estado luchando por mi vida".

Unos días después, ya hospitalizado, compartió otro video. El último que subió mientras estaba con vida. "Es horrible, muchachos", dijo. Aseguró además que su enfermedad había empeorado mucho. "Todo acaba de caer".





En declaraciones a la revista People, José Talavera, hijo del comediante, dijo que su padre no quisiera que la gente llore en su funeral, por lo que "vamos a montar un espectáculo porque eso es lo que él hubiera querido. Quería que la gente se riera y se divierta".