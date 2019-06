LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A los 54 años murió la actriz mexicana Edith González. Así lo reportan medios mexicanos este jueves 13 de junio del 2019. De acuerdo con información difundida por el diario El Universal de México, la intérprete, que durante varios años batalló contra el cáncer, fue "desconectada" de las máquinas que la mantenían con vida.

En el programa de la cadena Televisa 'Hoy' las presentadoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta confirmaron la muerte de la actriz de telenovelas.



Fue la actriz Leticia Caldrón ('En nombre del amor') quien levantó las alertas sobre el deceso de González. En su cuenta de Twitter publicó la mañana de este 13 de junio un mensaje despidiendo a la intérprete. "Güera (Edith) te vamos a extrañar. No hay dolor más duro que el que está sintiendo tu mami a la cual abrazo con mucho cariño".

Güera (Edith) te vamos a extrañar! No hay más dolor más duro que el que está sintiendo tu mami a la cual abrazo con mucho cariño. — Leticia Calderon (@letyca79) June 13, 2019

En Twitter, el deceso también fue confirmado por el periodista mexicano Joaquín López-Dóriga. "Lamento informares la muerte de la querida Edith González que durante años luchó contra el cáncer. Para su familia, para su pequeña hija, mi pésame", escribió.

Lamento informarles la muerte de la querida Edith González que durante años luchó contra el cáncer. Para su familia, para su pequeña hija, mi pésame. Todo en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/yOTy08dvHo — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 13, 2019

López-Dóriga también informó que la coordinadora de Televisa Espectáculos Mara Catañeada confirmó que González falleció tras haber sido desconectada esta madrugada en el hospital Ángeles Interlomas, ubicado en el Municpio de Huixquilucan en México.



La Asociación Nacional de Intérpretes de México (Andi) también comunicó el deceso de la actriz por medio de su cuenta de Twitter. "A familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias", dice el mensaje de la entidad

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia de @ANDIMexico , comunican el fallecimiento de la intérprete Edith González. Recordada por telenovelas como “Corazón salvaje”, “Mujer de madera” y “Doña Bárbara”.



A familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. pic.twitter.com/xoe4RbyDFP — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) June 13, 2019

En agosto del 2016, a través de sus redes sociales, la actriz mexicana informó que médicos le detectaron tumores cancerosos, por lo que había sido sometida a una intervención quirúrgica.



Según su relato, acudió al hospital por unos fuertes dolores en la base de su abdomen. Allí le encontraron "tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad", dijo. En entrevistas posteriores la intérprete confesó que el cáncer que le diagnosticaron era "muy agresivo" y se encontraba en sus ovarios.



Poco tiempo después, el 8 de septiembre, la mexicana sorprendió a sus seguidores de Instagram al difundir una imagen en la que aparece con el cabello corto, como consecuencia de su tratamiento oncológico.



Esa imagen estuvo acompañada de un mensaje optimista: "Hola familia!! Un paso adelante es un paso de vida!!!", escribió haciendo notar su "nuevo look" para su "nuevo yo". Desde entonces, la actriz no se dejó crecer nuevamente el cabello.

A la actriz le sobreviven su esposo Lorenzo Lazo y su única hija Constanza Creel de 14 años. En el 2017, en una entrevista para la revista Quien, González dijo que quería que su hija "vea a una madre valiente. No le he ocultado nada sobre mi enfermedad; ella sabe que el poder está dentro de ti".

La última fotografía que la actriz difundió en su cuenta de Instagram data del 29 de mayo del 2019 y en ella aparece luciendo un traje azul con tonalidades rosadas. La intérprete posa con la mano en su cabeza y sonríe mirando a la cámara. Acompañó esta publicación con la descripción "Simplemente piensa que eres bella, inteligente y buen ser humano. El cambio inicia en tu corazón. Viaja, ríe, ama, be the change (sé el cambio) and never ever forget to smile (Y nunca te olvides de sonreír), escribió.

Su última publicación en Twitter data del 29 de mayo del 2019 cuando escribió un mensaje sobre la vida. "Buenos días. Hoy se nos da una nueva oportunidad para amar, ya sé que suena mega-cursi, pero es neta. Amar cada segundo, disfrutar del don de la vida. Hasta el movimiento más simple que hace nuestro cuerpo es símbolo de libertad y amor. Gózalo", dice el texto.

Buenos dias!!!!! Hoy se nos da una nueva oportunidad para amar, ya se que suena mega-cursi, pero es neta. Amar cada segundo, disfrutar del don de la vida!!! Hasta el movimiento mas simple que hace nuestro cuerpo es símbolo de libertad y amor. Gózalo!!!! Asi que.... Guenaaaaas!!!! pic.twitter.com/Tmap8irPyB — Edith Gonzalez (@EdithGonzalezMx) May 29, 2019

González participó en más de 34 telenovelas y 26 películas entre las que destacan 'Los ricos también lloran' (1979), 'Soledad (1981), 'Bianca Vidal' (1982), 'Doña Bárbara' (2008), 'Corazón Salvaje' (1993), 'Salomé (2001) y más.

Video: YouTube, cuenta: musicland00

La actriz nació en Monterrey (Nuevo León) el 10 de diciembre de 1964 y se inició en el mundo de la actuación desde muy temprana edad en los años 70 cuando actuó en películas como 'El Rey de los Gorilas' y 'Cyclone'.