Actor de 'Crepúsculo' y su novia fueron hallados sin vida en su casa

El actor estadounidense Gregory Tyree Boyce, de 30 años, y su novia Natalie Adepoju, de 27 años, fueron hallados sin vida en la vivienda que compartían en Las Vegas. El deceso habría ocurrido el 13 de mayo del 2020, sin embargo, no se conoció sino hasta el 19 de mayo del 2020.

La causa del deceso de este intérprete, que apareció en la primera película de la saga 'Crepúsculo' y de su pareja se desconocen. Sin embargo, medios internacionales aseguran que las autoridades descartaron que se haya tratado de un crimen.



Tyree Boyce apareció en la película 'Crepúsculo'. Tuvo un rol secundario, pero importante para la trama del largometraje, pues dio vida a Tyler Crowley, quien casi atropella a la protagonista Bella (Kristen Stewart). El personaje de Edward (Robert Pattinson), impide que el automóvil mate a Bella y así se inicia la relación entre los dos.



El actor fue encontrado sin vida junto a su novia y deja en la orfandad a una niña de 10 años. Fuera de su actuación en 'Crepúsculo' su perfil en la página IMDb registra que participó en un video titulado Apocalipsis 10 años después de que apareció en la película.



"Mi hijo fue mi chef favorito. Estaba haciendo algo grandioso", escribió la madre del intérprete que confirmó el deceso en su cuenta de Facebook. Según su relato, Tyree Boyce estaba a punto de abrir un restaurante de alitas de pollo llamado West Wings. "Creó los sabores y los nombró en honor a raperos como Snoop Dog, Kendrick Lamar, Roddy Ricch, The Game, etc".



El actor acababa de celebrar su cumpleaños número 30 en diciembre. En una publicación en honor a la fecha escribió: "Nunca pensé que llegaría a cumplir los 30 años. A lo largo de mi vida he cometido errores en el camino, pero hoy es uno de esos días en los que solo pienso sobre los aciertos. ¡Qué tiempo para estar vivo!".