Un mono curativo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El mono machín es una de las especies nativas de la región americana y su población se ha distribuido por Ecuador, Colombia, el sur de Venezuela, el norte de Bolivia y el noreste de Brasil.

Esta especie puede llegar a medir un poco más de 1 metro de longitud y su peso no supera los 4 kilogramos. Por las zonas en las que ha habitado, el mono machín ha sido parte de la vida de las diferentes comunidades del Ecuador.



Cada cultura ha dado un nombre distinto a este mono. Los achuar lo llaman nukajiam; los cofán, si’an on’gu; para los kichwa es conocido como yana machin o simplemente machin; los shuar lo han llamado mirut’; para los waorani su nombre es boguinca.



Dentro de la cosmovisión de muchas de las comunidades del país, el machín ha sido aprovechado tanto como una fuente de alimentación así como para sanar los males de las personas, debido a las propiedades medicinales que se le han atribuido desde los conocimientos ancestrales de las culturas autóctonas.



Según la información que reposa en los archivos digitales del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, la carne de mono es rica en proteína. Los waorani, por ejemplo, consumen su hígado ya que consideran que tiene propiedades curativas y regulariza la salud humana. No obstante, en la antigüedad se pensaba que la carne del mono machín era pesada y algunas nacionalidades tenían restricciones en su consumo.



En los documentos del archivo de Patrimonio Alimentario del Ecuador se explica también que “en la cultura waorani antiguamente no se comía al mono machín, pues se decía que si comen carne de estos animales, se volverían ociosos ya que estos les podrían contagiar la costumbre de pasar solo durmiendo en arbustos”.



El mono machín se caracteriza por su pelaje, que varía de un castaño claro a un tono oscuro y rojizo, con una cola café oscura o negra. Los períodos de reproducción de estos mamíferos son estacionales y tienen un período de gestación de entre 155 y 160 días.



Su alimentación consiste principalmente en frutos, semillas, hojas tiernas y flores, así como larvas de insectos, huevos de aves y animales pequeños, vertebrados e invertebrados.



La nacionalidad Zápara celebra cada mayo la fiesta del mono gordo y la temporada de caza del mismo es entre abril y mayo, posterior a la temporada de frutas y, por ende, la etapa de engorde del mono.

En la nacionalidad Cofán, en cambio, no se considera al mono para el consumo alimenticio, ya que es visto como un ser humano. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, esta especie está en un rango de preocupación menor.