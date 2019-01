Mónica denuncia a su expareja española ‘por acoso y amenazas de muerte’

LEA TAMBIÉN

La escritora ecuatoriana Mónica Ojeda reveló que mientras cientos de mujeres se manifestaban en Ecuador contra la violencia de género y el femicidio la última semana, ella ponía una denuncia en España “por acoso y amenazas de muerte” contra su expareja, un ciudadano español por el que decidió radicarse en Madrid.

La novelista publicó un hilo en su cuenta de Twitter la mañana de este 29 de enero de 2019, recordando el femicidio de Diana Carolina, victimada por su pareja frente a policías el 19 de enero en Ibarra, y la agresión a Martha, víctima de violación grupal en un bar de Quito, el pasado domingo 13 de enero del 2019.



Mónica se mostró esperanzada respecto a los espacios que las mujeres están logrando en los medios de comunicación ecuatorianos para hablar del tema y resaltó el activismo de las también escritoras María Fernanda Ampuero y Cristina Burneo, y de la abogada y activista de los DD.HH. Silvia Buendía.



“En Ecuador necesitamos feminismo no solo porque nos violan, sino porque nuestros propios familiares, nuestras parejas, creen que tienen derecho a hacernos vivir con miedo. Ya es tiempo de que los medios de comunicación se informen de nuestra lucha y estén a la altura”, señaló.



Mónica (Guayaquil, 1988), autora de novelas como ‘Nefando’ (2016) y ‘Mandíbula’ (2018) -que se ubicó en la lista de los 50 mejores libros del 2018 en la lista de Babelia, de diario El País de España-, ya se había referido a la violencia de género en una charla organizada por Palabralab en Guayaquil, en diciembre.



“La gente que amas te hace daño, precisamente porque tienen ese poder sobre ti: porque los quieres”, reflexionó. “Como hay esa situación de vulnerabilidad, son los que pueden agenciarte el daño”.



En el conversatorio, en el que compartió micrófono precisamente con la escritora María Fernanda Ampuero, dejó patente que su literatura indagaba en la familia y en el hogar como un lugar de violencia.

“Sabemos que a las mujeres no las matan personas desconocidas; no, las matan sus parejas, las personas que supuestamente deben amarlas más”, dijo Mónica en la charla pública del pasado 17 de diciembre. “Y yo vengo personalmente de una situación de violencia de género también y además no me da ningún tabú decirlo, yo pensé que jamás me iba a pasar algo así, y me ha pasado”.