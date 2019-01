Modelo china de Dolce & Gabbana se disculpa por polémico anuncio considerado racista

LEA TAMBIÉN

Una modelo china que apareció en un video promocional de Dolce & Gabbana criticado por ser culturalmente insensible y racista, se disculpó por su papel en esta producción que le ha costado una lluvia de críticas y amenazas.

La controversia surgió en noviembre después de que la firma de moda italiana publicara unos clips cortos en Instagram que mostraban a una mujer comiendo pizza y espaguetis con palillos, que según los críticos era ofensiva para la cultura china.



El caso empeoró tras la difusión en Internet de capturas de pantalla de una discusión en Instagram entre un usuario y el diseñador Stefano Gabbana, en la cual este último usa emoticonos de excrementos para definir a China como “país de mierda”.



La actriz y modelo se disculpa dos meses después de la controversia “por no haber sabido interpretar correctamente el significado” de mostrarse sosteniendo los palillos de manera incorrecta. “Expreso mi más profundo pesar”, escribió la modelo Zuo Ye en un largo mensaje publicado el lunes en la red social Weibo.



La modelo dijo que ahora se da cuenta que con su trabajo representa la imagen de la cultura china, “así que me siento culpable, me disculpo profundamente”, dijo.



Zuo indicó que fue atacada después de que se divulgó el video y recibió amenazas en la red, que también se extendieron a su agente, familiares y amigos.



Al proporcionar un recuento cronológico del rodaje en noviembre en Milán, Zuo dijo que no tenía idea de que el video se editaría de la forma en que se hizo, y que ella simplemente había tratado de cooperar en todo lo posible.



“ Aprenderé mucho de este incidente ” , dijo recalcando su orgullo y respeto por la cultura china.



A raíz de la polémica, Stefano Gabbana y Domenico Dolce, cofundadores de la firma, pidieron perdón “a los chinos del mundo entero”.



Según publicó en noviembre la prensa china, varias empresas locales de venta por Internet retiraron los productos de la firma italiana a raíz del escándalo y numerosos consumidores anunciaron que iban a boicotearla.