¿Qué misterios resuelven las escenas postcréditos de 'Capitana Marvel'?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Como es tradición en el cine de superhéroes, Capitana Marvel llega a los cines acompañada de escenas postcréditos. Concretamente son dos las secuencias extra que contiene el filme protagonizado por Brie Larson y, tal y como era de esperar, una de ellas conecta con el futuro del Universo Cinematográfico Marvel y lo que les espera a los fans en 'Vengadores: Endgame'.



ATENCIÓN ESTA NOTA CONTIENE SPOILERS



El último teaser del filme de los hermanos Russo, estrenado con motivo del Super Bowl, mostraba al Capitán América, Viuda Negra, Bruce Banner y Máquina de Guerra mirando al cielo con caras de clara preocupación. Entre dos de esos personajes hay un gran hueco, como si faltase alguien en el fotograma... Y el filme protagonizado por Brie Larson parece resolver parte del misterio.

Video: YouTube, canal: Entertainment Access





La teoría más lógica es que Marvel suprimiese a un personaje para guardar el misterio. La persona que faltaría es precisamente la protagonista de la película que acabó de estrenar Marvel, según adelanta ComicBook. Y la teoría cobra fuerza tras las escenas postcréditos de 'Capitana Marvel'.



La primera de esas secuencias muestra el misterioso artefacto que Nick Fury activó justo antes de convertirse en cenizas después del chasquido de Thanos, tal y como mostró la escena postcréditos de Infinity War. Los Vengadores supervivientes, no se sabe cómo, han encontrado el dispositivo y lo tienen bajo observación. En un momento dado el busca deja de emitir la señal... y antes incluso de que Rogers, Romanoff y compañía descubran por qué ha dejado de funcionar, aparece Capitana Marvel en el momento propicio, preguntando por el paradero de Fury.



Los hermanos Russo han sido muy hábiles para mantener el misterio hasta el estreno de Capitana Marvel. Si los dos adelantos de 'Vengadores: Endgame' mostrasen la presencia de Brie Larson, parte de la emoción de si Carol Danvers acude o no a la llamada de Nick Fury y regresa a la Tierra se perdería.



No es la primera vez que se añade o elimina a un personaje clave de los teasers del Universo Cinematográfico de Marvel. Con anterioridad, la Casa de las Ideas suprimió a Spider-Man en el tráiler de 'Capitán América: Civil War'. También retocó digitalmente varios planos de los adelantos de 'Vengadores: Infinity War'.



Lo que se mantiene como un gran enigma es qué o quién capta la atención de los cuatro Vengadores (cinco, presuntamente, con Carol Danvers) mientras miran al cielo ¿El regreso de Iron Man? ¿La llegada de un nuevo aliado para la lucha contra Thanos? Para descubrirlo, hay que esperar hasta el 24 de abril, fecha de estreno de 'Vengadores: Endgame'.