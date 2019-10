Misterio en torno a la pintura Salvator Mundi en la exposición de Leonardo Da Vinci en el Louvre

LEA TAMBIÉN

El Salvator Mundi atribuido a Leonardo da Vinci y subastado por USD 450 millones por Christie's en 2017, no reapareció en público desde entonces.

¿Aparecerá a última hora el cuadro más caro del mundo en la muestra dedicada al pintor en el Louvre? Aunque es poco probable, no está del todo descartado.



El paradero de esta obra de 65x45 cm, en el que Cristo emerge de las tinieblas bendiciendo con una mano al mundo, mientras que con la otra sostiene una esfera transparente, sigue siendo un misterio desde la subasta.



El ministerio de Cultura de Emiratos Árabes Unidos había asegurado que era “propietario” del lienzo. El Salvator Mundi iba a exponerse en septiembre de 2018 en el Louvre Abu Dabi, socio del famoso museo parisino homónimo.



Desde entonces, los expertos creen que el cuadro está en los depósitos del Louvre Abu Dabi, mientras que otros consideran que jamás llegó. Uno de ellos habla de “un museo, en Ginebra”.

Y según la teoría de Kenny Schachter, coleccionista residente en Londres, la obra estaría navegando a bordo del yate 'Serene' del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, conocido como MBS.



El Louvre parisino pidió prestado el cuadro para la exposición al Departamento de Cultura y Turismo emiratí. Pero, según el Wall Street Journal, el verdadero comprador sería el príncipe saudita Badr bin Abdalá, que lo adquirió en nombre de MBS.



Este misterio se suma a las dudas ya existentes sobre la autoría de la obra, que podría haber sido realizada por discípulos de Leonardo Da Vinci, y no por el maestro.



Según expertos, esto se observa sobre todo en la mala ejecución de un dedo de Cristo. Además, este Salvator Mundi nunca habría sido mencionado en la correspondencia de Leonardo ni en la de sus contemporáneos.



Dianne Modestini, restauradora estadounidense de este cuadro hallado en muy mal estado, no entiende la polémica. “Leonardo Da Vinci lo ha pintado”, asevera.



Otra versión del lienzo, un poco más grande (62x48 cm) que el 'Salvator Mundi', sí estará presente en la muestra del Louvre. Actualmente hay identificadas 22 pinturas del 'Salvador del mundo', según el comisario Vincent Delieuvin.



El hecho de que la obra subastada por Christie's aparezca in extremis en el Louvre podría suponer un reto geopolítico. Para Kenny Schachter, la obra seguirá navegando a la espera de que Arabia Saudita logre transformar la región de Al Ula -provincia de Medina- en sitio cultural que atraiga a turistas internacionales.

“El Louvre mantiene su petición de préstamo, por lo que esperamos que esté aquí”, señaló la semana pasada la pinacoteca francesa. El enigma y el suspenso permanecen intactos.