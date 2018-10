Comentarios de Miss Colombia sobre Miss España por su condición de transexual generan polémica 

LEA TAMBIÉN

La elección de Ángela Ponce como representante de España para el certamen de Miss Universo continúa generando reacciones negativas. Esta vez fue Valeria Morales, estudiante de Comunicación oriunda de Cali y Miss Colombia, quien lanzó críticas a la organización por haber permitido que una mujer trans participe.

“Creo que un reinado de belleza como Miss Universo es para mujeres que nacemos mujeres. Y creo que para ella también sería una desventaja. Entonces, por eso, hay que respetarla pero no compartirla”, dijo la modelo en declaraciones a la cadena RCN de Colombia durante un evento el pasado 30 de septiembre del 2018.



Las redes sociales estallaron con mensajes que calificaban a la representante colombiana de “intolerante”, al mismo tiempo que otros usuarios la defendían. El pasado lunes 2 de octubre del 2018, Morales salió al paso de las críticas e intentó suavizar su discurso.

“Pienso que debemos estar en caminos diferentes, pero si Miss Universo la acepta, yo la voy a recibir con todo el amor, el respeto y la tolerancia que merece una candidata, porque ella va a estar en la misma competencia conmigo”, dijo en esta ocasión, según recoge Caracol.

Ángela Ponce ha indicado que está acostumbrada a recibir críticas y comentarios discriminatorios por ser transexual. "Yo he tenido siempre problemas, sí. Y eso ha construido en mí algo positivo y también algo negativo. Me creé una barrera, me protegí para sobrevivir. Te haces fuerte y maduras antes”, aseguró en una entrevista a diario El País en julio de 2018.