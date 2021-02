Julio Bueno Arévalo: 'Se va a invertir cerca de USD 4 millones en líneas de fomento'

Entrevista a Julio Bueno Arévalo, ministro de Cultura y Patrimonio

¿Qué procesos serán prioritarios en el Ministerio de Cultura, en los tres meses que le quedan al actual Gobierno?



Existen varios procesos que serán prioritarios, uno de ellos es la aprobación del reglamento de la Ley Orgánica de Cultura. Desde hace un mes y medio, este documento, que fue consensuado con los gestores culturales del país, está en la Secretaría Jurídica de la Presidencia. El objetivo es que el decreto presidencial sobre este tema salga hasta antes de mayo.



¿Qué pasó con el traslado de los 45 000 bienes patrimoniales que están en el edificio Aranjuez?



Ese es un proceso que inició el exministro Juan Fernando Velasco y que a nosotros nos toca terminar. Después de la aprobación de todos los protocolos que se necesitaban se pasó al proceso de embalaje de piezas. Por seguridad, no podemos decir cuándo realizaremos el traslado físico de estos bienes o si ya los estamos pasando al edificio de la ex Unasur. Lo que sí puedo anunciar es que nosotros vamos a dejar culminado ese proceso.



Compareció ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Ahí se habló de cambios en la Ley Orgánica de Cultura. ¿Qué reformas se quiere hacer y por qué?



Estuve ahí el día en que me posicioné como ministro. Se realizaron dos propuestas por parte de dos asambleístas. Una está vinculada con la gestión de los bienes patrimoniales inmuebles, que está a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Lo que se propuso es que algunos de esos bienes patrimoniales sean manejados por la empresa privada. La otra propuesta es que se incluya dentro de la ley al turismo cultural, un aspecto fundamental que no está en el actual documento. Debido a la coyuntura política, no sé si la comisión siga tratando estos temas.



Algunas instituciones culturales, como los núcleos provinciales de la CCE, han tenido reducciones en sus presupuestos. ¿Cuál será el presupuesto del Ministerio de Cultura para este año?

​

Para este año nuestro presupuesto es de USD 16, 7 millones. Tengo entendido que hay una norma que dice que tenemos que operar con el mismo presupuesto del año pasado. En relación a la reducción del presupuesto de los núcleos provinciales de la CCE, que son nuestros brazos y manos en territorio, la Junta Plenaria, de la que es parte el Ministerio, mandó una carta al Presidente para que se revea esa decisión y se les entregue el mismo presupuesto del año pasado.



¿Qué va a pasar con la Feria del Libro de Quito y el Festival de Artes Vivas de Loja este año?



El próximo Gobierno será el que tendrá que organizarlas. Nosotros vamos a ayudar a la feria y al festival con dos cosas. Por un lado, estamos trabajando en la creación de una comisión de programación para el Teatro Benjamín Carrión de Loja, en el que participará la institucionalidad cultural lojana. Una comisión como la que tiene el Teatro Nacional Sucre. Lo otro es la realización de un censo sobre el libro y la lectura, que a causa de la pandemia aún no se ha podido poner en marcha. La información que se recopile servirá para una mejor organización de la feria del libro.



Una de las apuestas de este Gobierno en el sector cultural ha sido el programa Ecuador Creativo, ¿hay industrias creativas y culturales en el país?



Personalmente creo que sí hay industrias culturales. Es importante mencionar que en este Gobierno se consiguió implementar el IVA 0 para servicios artísticos y culturales; asimismo, se logró el cobro de cero aranceles para importaciones de materiales que usan los artistas y gestores culturales.



¿Cuál es el peso que tendrán las líneas de fomento para este año?



Para este año se va a invertir cerca de USD 4 millones en líneas de fomento. Para el sector literario y editorial habrá USD 500 000, para el cinematográfico 1 500 000, para el musical USD 800 000, USD 600 000 para artes vivas y escénicas, USD 600 000 para artes visuales, y USD

143 000 para cultura viva comunitaria, un monto que queremos incrementar.



Su formación. Tiene un título en Composición Musical y Dirección Orquestal por el Conservatorio de Música Gheorghe Dima de Cluj Napoca, Rumania.



Sus cargos. Fue Director Ejecutivo de la Fundación Teatro Nacional Sucre, entre 2003 y 2009. Asesor de la Presidencia de la República, entre 2017 y 2021.