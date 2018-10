Raúl Pérez Torres: 'Pido disculpas por omitir a las escritoras en mi ponencia'

LEA TAMBIÉN

Con una carta firmada por 150 personas, entre ellos escritores, artistas, gestores culturales y gente vinculada al mundo de la cultura, se hizo público hoy (9 de octubre del 2018) el rechazo al texto que Raúl Pérez, Ministro de Cultura y Patrimonio, compartió el 2 de octubre del 2018, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Uruguay que se celebró la semana pasada y donde Ecuador fue el país invitado.

En la misiva, que fue compartida por el escritor Eduardo Varas a través de redes sociales, se reclama que en su ponencia titulada ‘Breves apuntes sobre la literatura ecuatoriana’ solo cita obras y autores que no llegan más allá de los años 70; que en el texto no aparece ninguna referencia a escritoras (parecería que dentro de su imaginario no existen); y que el discurso ha sido empleado más de seis veces en distintas ocasiones sin ningún cambio.



En una entrevista concedida a este Diario, Pérez Torres sostiene que concuerda con los firmantes en que ha existido una omisión de su parte al no nombrar en su texto a ningún escritor más allá de los años 70 y sobre todo a ninguna mujer. “Les pido mis disculpas -dijo- pero esta ponencia es mi punto de vista sobre la literatura ecuatoriana desde el último cuarto de siglo XIX hasta los escritores de mi generación”.



El Ministro de Cultura y Patrimonio añadió que luego de su charla el escritor Andrés Cadena habló sobre el relevo generacional y la nueva narrativa en Ecuador. Además, dijo que admira profundamente el trabajo de las nuevas generaciones de escritores sobre todo de las mujeres. “Por esta razón invitamos a la feria a autoras como Alicia Ortega, Daniela Alcívar, María Auxiliadora Balladares, Gabriela Ponce, Silvia Stornaiolo y Margarita Laso”.



La editora Sandra Araya, una de las firmantes de la carta, explicó que, más allá de la omisión de las escritoras en la ponencia del Ministro, es inconcebible que su visión de la literatura ecuatoriana llegue solo hasta los años setenta. “Para él, lo que viene luego de esa década no existe para la historia literaria del país. Creo que existió una negligencia que su hubiera podido evitar con la inclusión de dos párrafos que den cuenta de lo que ha pasado en estas décadas”, expresó a este Diario.



Al preguntarle sobre qué autoras ecuatorianas ha leído en el último año, Pérez Torres contó que ha leído las últimas obras de Ponce, Balladares y, sobre todo, los ensayos de Ortega.