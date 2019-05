Millie Bobby Brown revela que sufrió bullying tras 'Stranger Things'

LEA TAMBIÉN

La actriz Millie Bobby Brown, conocida por ser la protagonista de 'Stranger Things', ha revelado que sufrió acoso escolar cuando terminaba de rodar la aclamada serie de Netflix. La joven artista ha querido confesar lo que ha sufrido para servir de ejemplo en la lucha contra el bullying en las aulas.

Ha sido en una entrevista con Orlando Bloom en la revista Glamour donde Brown ha revelado que tuvo que cambiarse hasta de escuela por el acoso sufrido. "Sufrí bullying cuando volví al colegio en Inglaterra. Para mí, es muy importante hablar de esto. Me generó mucha ansiedad y problemas a los que todavía me enfrento", ha expresado.



"He lidiado con situaciones complicadas tanto en la vida real como en redes sociales, que han sido muy desgarradoras. Realmente, duele leer algunos de los comentarios que la gente ha llegado a decir", explica la actriz de 15 años. Brown abandonó Twitter en 2018 después de los continuos ataques de usuarios anónimos.



La intérprete también ha lanzado una advertencia sobre la gran ansiedad que provocan las redes sociales en los adolescentes. "Las vidas de los jóvenes están, cada vez, con mayor presión detrás. En primer lugar, quiero asegurarme de que los niños estén protegidos de la violencia y la explotación", detalla Brown, que también ejerce de embajadora de buena voluntad de UNICEF, la más joven hasta la fecha.



"Quiero combatir la negatividad en las redes sociales, lo he experimentado y es como una enfermedad. El odio negativo es lo que me horroriza, en realidad", comenta la actriz, considerada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time, siendo la persona más joven en obtener este reconocimiento.



La actriz nacida en Marbella, Málaga, ha revelado muy poco sobre sus nuevos proyectos. Brown estrenará este año la tercera temporada de 'Stranger Things'. "No puedo comentar mucho, solo decir que es una de las cosas más importantes de mi vida. Estoy muy emocionada, porque he trabajado muy duro en la serie. Es como si fuese mi bebé", declara ilusionada Brown, que estrenará este 21 de junio 'Godzilla: Rey de los monstruos' y se encuentra ya rodando la secuela, 'Godzilla vs. Kong', que llegará a los cines en 2020.