Un fan de Miley Cyrus intentó besarla a la fuerza en España

La cantante estadounidense Miley Cyrus salía de un hotel en España cuando uno de sus seguidores la tomó del cuello para besarla sin su consentimiento. El video del ataque se viralizó en redes sociales.

Miley Cyrus apareció en las instalaciones exteriores del hotel donde se hospedaba con su esposo Liam Hemsworth en Barcerlona (España) cuando uno de sus seguidores le jugó una mala pasada.



En el video, publicado el 2 de junio del 2019 por la cuenta de Instagram @miley.clip, se puede observar cómo el atacante intenta acercarse a la cantante un par de veces hasta que lo logra. Inmediatamente, los guardespaldas de la actriz estadounidense, quien participará en la próxima temporada de 'Black Mirror', se percatan del incidente y lo separan.



A unos pasos caminaba Liam, quien al darse cuenta de lo sucedido la rodea con sus brazos para protegerla. Hasta las 17:23 de este lunes 3 de junio del 2019, el clip tiene más de 7 000 reproducciones. Los usuarios de la red social manifestaron su disgusto con el aficionado.



La interprete de Party in the U.S.A visitó el país europeo para promocionar su EP ('Extended Play', traducido al español como reproducción extendida) compuesta por cuatro canciones de nombre 'She is coming' (2019).



Cyrus se presentó en el decimonoveno festival de música Primavera Sound la noche del viernes 31 de mayo del 2019, acompañada de artistas como Tame Impala, Jungle y Janelle Monáe. El evento musical tuvo una duración de cuatro días, que dio inicio el jueves 30 de mayo del 2019 y culminó el domingo 2 de junio.