Las primeras palabras de Miley Cyrus tras su separación de Liam Hemsworth

Tras ocho meses de matrimonio, la cantante estadounidense Miley Cyrus y el actor australiano Liam Hemsworth se separaron. La noticia la confirmó un portavoz de la intérprete a la revista People luego de que Cyrus fue vista sin su anillo de compromiso.

Este 11 de agosto del 2019, la cantante se refirió por primera vez públicamente a su separación. Lo hizo por medio de su cuenta de Instagram, donde suma más de 97,2 millones de seguidores, con una serie de fotografías. En el texto que acompaña las instantáneas, Cyrus se refiere a su "evolución".



La primera publicación, que en 21 horas superó los tres millones de 'me gusta' en la red social fotográfica propiedad de Facebook, muestra a la intérprete de Wrecking Ball frente a un paisaje montañoso. "No luches contra la evolución, porque nunca ganarás", escribe.



Cyrus relata que la montaña sobre la que se encuentra estuvo alguna vez sumergida bajo el agua y conectada con África. "El cambio es inevitable", añade.



La intérprete recuerda también unas palabras que su padre, Billy Ray Cyrus le dijo en una ocasión. "Mi papá siempre me dijo 'la naturaleza nunca se apura, pero siempre está a tiempo'. Me llena el corazón de paz y esperanza el saber que esto es cierto".



Cyrus concluye su mensaje sobre el cambio haciendo énfasis en que a ella se le enseñó "a respetar el planeta y sus procesos, y estoy comprometida a hacer lo mismo con los míos".

La publicación de la cantante está llena de comentarios de otras celebridades que le muestran su apoyo. Entre ellas están Ariana Grande quien le escribe: "te amo", el artista James Kaliardos quien dice: "Amamos tu naturaleza", entre otros.



Pero la fotografía también muestra varios comentarios de personas que critican a Cyrus. "Ella no es apta para tener una relación real con nadie. No es balanceada y es muy inmadura. Pobre Liam", escribe un usuario. "Nunca debiste casarte. Tu 'evolución', como la llamas, no acaba de empezar. Si no lo amabas al 100% por qué arruinarlo y casarte con él", dice otro usuario.

Según informa el diario ABC de España, Miley Cyrus también emitió un comunicado en el que manifiesta que ella y Hemsworth decidieron romper la relación para "enfocarse en si mismos y en sus carreras profesionales". El exesposo de la cantante no se ha pronunciado sobre el divorcio hasta este 12 de agosto del 2019.



El medio asegura que el anuncio de la separación de Cyrus se produjo "solo un día después de que fuera sorprendida besando a la actriz e influencer Kaitlynn Carter, exmujer del cantante Brody Jenner, durante una escapada de chicas este viernes al Lago de Como, en Italia".