El actor español Miguel Herrán enciende las redes con su sexi transformación

Después de que terminaron las grabaciones de la última temporada de 'La Casa de Papel', el actor español Miguel Herrán -Río, en la popular serie de Netflix-, comenzó a prepararse para el papel que interpretará en su nueva película.



Herrán anunció a sus fanáticos que para este filme, del que no ha dado mayores detalles, realizará una transformación física.En ese contexto, el malagueño compartió un selfie de su torso desnudo frente al espejo, en su cuenta de Instagram.



En el texto que acompaña a la fotografía, que ya tiene más de un millón de me gusta, agradeció a su entrenador y amigo Josema Azcona. "Desde que salimos de aquel gran confinamiento he mejorado mucho con sus tablas de entrenamiento y alimentación", escribió.



Herrán compartió esta foto en una de sus últimas historias de Instagram.

En otra fotografía, Herrán escribió la frase: "Voy a perder 12 kilos, ya llevo tres, espero no desaparecer en el intento".



A más de interpretar a Río, en 'La casa de papel', Herrán da vida a Cristian, uno de los personajes más populares de la serie 'Élite'. Antes de aparecer en estas producciones trabajó en varios filmes.

Uno de ellos es 'A cambio de nada', el personaje que interpretó en esta cinta le permitió ganar un Premio Goya. Asimismo, actuó en las películas '1898. Los últimos de Filipinas', 'El guardián invisible', 'Tiempo después' y 'Hasta el cielo'.