México recibe la mariposa monarca con retraso pero con buenas expectativas

Con algo de retraso, ya comenzaron a llegar las mariposas monarca al estado mexicano de Michoacán para quedarse hasta finales de marzo y este año lo harán con una estimación de afluencia que se espera rebase a la de años anteriores.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera (Canainma) en Michoacán, Roberto Molina, indicó hoy (7 de noviembre del 2018) en una conferencia de prensa que, según los monitoreos preliminares, habrá un incremento alto con respecto a años anteriores debido a que no hubo incidencias ambientales en la ruta del lepidóptero.



"Tenemos mucha confianza porque todos los monitoreos nos están marcando que la mariposa monarca va a llegar en un gran número", aseguró Molina sobre los santuarios de monarcas ubicados en Michoacán, esperándose el arribo de 140 millones de ejemplares.



Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales expuso hoy en un comunicado que el arribo de esta especie tuvo un retraso debido a las condiciones climáticas en su recorrido por Estados Unidos y México.



"Estas condiciones han limitado su vuelo diario, buscando resguardarse en diferentes sitios de la Sierra Madre Oriental, esperando las condiciones climáticas más apropiadas", aseguró la institución gubernamental.



El pasado marzo se dio a conocer que la población de la mariposa monarca seguía disminuyendo en México con una reducción de la superficie ocupada de 14,77 % en el periodo de hibernación 2017-2018 respecto a la temporada anterior.



La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) atribuyó entonces la merma a fenómenos atmosféricos extremos derivados del cambio climático como las heladas, las cuales este año, según los monitoreos, no han interferido en el proceso migratorio.



La mariposa monarca tiene presencia en Michoacán durante 114 días, en los que el estado goza de esplendor a nivel turístico.



El año pasado, fueron 335 395 turistas y visitantes, dejando un gasto de 402 millones de pesos (USD 20,3 millones), indicó el subsecretario de turismo de Michoacán, Luis Nahum.



Los santuarios ubicados en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca están entre 2 400 y 3 600 metros de altitud y tienen previsto habilitar la temporada de visitas entre el 17 de noviembre y el 31 de marzo de 2019.



El arribo de la mariposa desde Canadá huyendo de las gélidas temperaturas de invierno obliga a los responsables de los ejidos a cuidar de sus bosques.



En este sentido, Molina indicó que se han realizado tareas de reforestación, con 400 hectáreas que antaño estaban destinadas al uso agrícola convertidas ahora en bosques en el ejido El Rosario.



Por su parte, el presidente del comisariado ejidal de El Rosario, Homero González, remarcó la responsabilidad que tienen cuidando los bosques michoacanos "no solo por la mariposa, sino porque hay muchas aves endémicas" que deben protegerse.



También habló del agua, recordando que el 52 % del agua obtenida por el Sistema Cutzamala, el cual abastece a la Ciudad de México, proviene de los bosques de esta región.

"Pedimos al nuevo Gobierno (que se iniciará el 1 de diciembre) que voltee los ojos a Michoacán porque tenemos un bosque de gran importancia tanto para la mariposa como para el agua de la Ciudad de México", insistió.