Padres mexicanos escogieron para su recién nacido el nombre de un superhéroe ¿Lograron inscribirlo?

Tras el estreno de la taquillera 'Avengers: Endgame', una pareja de jóvenes padres mexicanos escogió el nombre de un superhéroe para su bebé. El nombre elegido fue 'Thor Alberto', en honor al dios nórdico del trueno y la fuerza de las películas de Marvel.

Cuando llegaron a las oficinas del Registro Civil de Tampico Alto, Veracruz, para efectuar la inscripción del recién nacido, los funcionarios les disuadieron de su idea, señaló el portal Infobae. Ellos les sugirieron que el menor podía ser víctima de bullying.



Alberto Castillo Maya, funcionario del establecimiento, les señaló las consecuencias de llamar al menor como un superhéroe. "Por cuestiones de dirección general del Registro Civil tenemos la indicación de hacer hincapié a los padres de familia que no deben de ponerles nombres extraños de los cuales más adelante puedan convertirse en víctimas de bullying", explicó el oficial.



Las autoridades indicaron que no pueden prohibir que los padres inscriban al pequeño con ese nombre, pero tienen la obligación de recomendar nombres más convencionales, que no expongan al niño a burlas futuras. "Afortunadamente hablamos con los papás y logramos convencerlos de que no le pusieran ese nombre", señaló el funcionario.



El pasado jueves 25 de abril del 2019 se estrenó la última parte de la fase tres de Avengers. Hasta el momento, la película es considerada uno de los filmes más taquilleros de la historia del cine, lo que ha desatado euforia en sus seguidores.



Iron Man, Capitán América, Thor, Viuda Negra, Hulk y Ojo de Halcón se reunieron por última vez en esta cinta que cierra un ciclo de 22 películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) que por una década se interconectaron.